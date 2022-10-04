Путин направил «ядерный поезд» к линии фронта
Это может означать, что ядерное оружие везут на фронт, или это может быть попыткой диктатора угрожать и запугивать Запад.
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Фото из Википедии A A+ fa-star-o»>
Событие:Президент России Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины, и для этого он направил в направлении линии фронта так называемый «ядерный поезд». Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает The Times.
Детали и комментарии:Владимир Путин дал понять, что готов применить ядерное оружие для защиты России, и напряженность усилилась после аннексии им четырех областей Украины, где идут ожесточенные бои. И вот теперь колонна бронетранспортеров БПМ-97 и другой военной техники движется по центральной России, о чем прокремлевский канал «Рыбарь» сообщил в Telegram. По сообщениям, эта сложная техника, включающая противоминное вооружение, принадлежит 12-му Главному управлению российской армии, управляющему центральными хранилищами ядерного оружия.
Польский военный аналитик Конрад Музыка отметил, что этот поезд отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, обслуживание, транспортировку и выдачу соответствующим подразделениям. Это может означать, что ядерное оружие везут на фронт, или это может быть попыткой пути угрожать и запугивать Запад. Музыка написал в Твиттере об изображении поезда: «Означает ли это, что это видео показывает подготовку к ядерному взрыву? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения». По его мнению, это может быть посланием Западу или военная техника может использоваться в учебных целях.
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В то же время Bloomberg сообщает, что маломощное тактическое ядерное оружие замкнуто примерно на дюжине складов в разных частях россии, поэтому для транспортировки его в пусковые установки требуется время — от часов до суток. Агентство подчеркивает, что кремль на фоне неуклонной потери позиций из-за украинского контрнаступления снова пытается распространить страх намеками на применение ядерного вооружения. Эти угрозы являются частью масштабной попытки кремля запугать США и Европу, чтобы прекратить поддержку Украины и вынудить Киев начать переговоры на условиях москвы. Поскольку европейцы готовятся к тяжелой зиме после того, как Россия спровоцировала беспрецедентный энергетический кризис, сократив поставки газа, Путин стремится усилить разногласия в Европе относительно стоимости дальнейшей поддержки Украины, чтобы попытаться изменить общественное мнение в ключевых государствах по мере роста напряженности.
< Со времен Холодной войны в России, по оценкам агентства, хранится около 1900 единиц техники, ракеты и самолеты, необходимые для ее запуска. Разведка НАТО уже предупредила союзников о возможном испытании россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.