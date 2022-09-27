«Путин на этой неделе может объявить о присоединении оккупированных регионов Украины», – британская разведка
С аннексированных территорий кремлевские власти намерены создать новый федеральный округ.
Фото: Петр Андрющенко/Telegram A A+ A++ < /i>
Событие:Сегодня, 27 сентября, на временно оккупированных Донбасса, Запорожской и Херсонской областей планируют завершить так называемые незаконные «референдумы» о присоединении к России, а завтра — объявить результаты голосования. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
Детали и комментарии: «В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента путина к обеим палатам российского парламента. Существует реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к России», — сказал он. говорится в сообщении.
Также американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете заявляет, что запланированная кремлем аннексия оккупированной части Украины может состояться до или вскоре после 1 октября. начала привычного осеннего призыва в России, чтобы принудительный призыв украинских гражданских на оккупированных территориях воевать против Украины.
Кремлевские власти уже придумали, куда войдут аннексированные территории. Российские СМИ пишут, что будет создан Крымский федеральный округ. В его состав войдет аннексированный Крым, так называемые террористические «л/днр», временно оккупированные территории Запорожья и Херсона. Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Возглавить новообразование может бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Вроде бы решение о его назначении будет принято в ближайшее время. Кандидатуру объясняют тем, что после псевдореферендумов на захваченных территориях Украины ситуация будет непростой, так что туда оккупантам нужен «политический тяжеловес». Другой близкий к администрации кремлевского диктатора Владимира Путина собеседник объяснил возможное назначение рогозина тем, что там «большой фронт работ», а его до сих пор не назначили на федеральную должность. Как известно, Рогозин ушел с поста главы «роскосмоса» 15 июля этого года.
Между тем кремль на фоне псевдореферендума цинично заявляет о готовности к переговорам с Украиной по завершению полномасштабной войны.
«Президент говорил, что россия, разумеется, сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, изменяются и условия, об этом мы неоднократно говорили», – сказал он. цитирует агентство «РИА.Новости» пресс-секретаря президента Дмитрия песковая.
В то же время, по словам пескова, россия намерена добиваться достижения всех целей «специальной операции», а от переговоров уклоняется именно украинская сторона, а не РФ. Он заявил, что после завершения псевдореферендума на оккупированных территориях Украины ситуация с «обеспечением безопасности» там со стороны России «кардинальным образом изменится».
читайте также: Еще минус 550 оккупантов за сутки. Количество погибших рашистов приближается к тысячам
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми так называемые «референдумы» на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает немецкое издание Zeit.
«Вполне понятно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы. Они не соответствуют международному праву и договоренностям, достигнутым в международном сообществе», – заявил Шольц.
К слову, управляющего директора немецкой энергетической компании EWF Штефана Шаллера приехавшего на Запорожье, что побыть «международным наблюдателем» на псевдореферендуме оккупантов, уже уволен с должности. Причем решение принято единогласно на заседании наблюдательного совета предприятия. Об этом сообщает немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle.
В Европейском парламенте осудили организацию так называемых «референдумов» на временно оккупированных РФ территориях Украины, назвав их «российским отчаянием». В то же время парламентарии пообещали ввести санкции против причастных к организации незаконного «голосования».
Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.
В Европе такие «голосования» считают незаконными, добавляя, что не будут признавать их результаты: » Эти незаконные попытки еще больше подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины и являются серьезным нарушением международного права и международных соглашений, включая Устав ООН, Хельсинкский конечный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум», — отметили парламентарии.