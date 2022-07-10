Путин изменил тактику войны, но украинские защитники все равно уничтожили 37300 захватчиков
Наибольшие потери враг понес на Краматорском направлении.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал статистику потерь российской армии на войне.
Детали и комментарии: По информации ВСУ, украинские защитники уничтожили 37 300 российских захватчиков, 100 из которых за минувшие сутки. Немаленькие потери врага и в технике:
танков — 1641 (+3 по сравнению с прошлыми сутками),
боевых бронированных машин — 3823 (+8),
артиллерийских систем — 834 (+2),
реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 247,
средств ПВО — 108,
самолетов — 217,
вертолетов — 188 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2),
крылатых ракет — 155,
кораблей /катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7),
специальной техники — 66.
Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время информационного телемарафона заявил, что вражеская авиация уже в течение 2,5 месяцев не заходит в зону действия противовоздушной обороны Украины. «Враг изменил тактику применения своей авиации, — сказал Игнат. — Мы все видим летающие крылатые ракеты, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что да. Тактика в течение 2,5 месяцев остается такой, какой была, они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми».
Игнат добавил , что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения. «Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям», — заметил спикер. В то же время, он сообщил, что украинская авиация также задействована на линии фронта. «Наша ударная авиация — бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловым пунктам управления, складам боеприпасов и так далее».