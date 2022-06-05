Путин из бункера пригрозил Украине новыми ракетными ударами
Россия запугиванием пытается сорвать поставки реактивных систем залпового огня.
Фото: россия 1" A A+ A++
Событие: Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, если Украине будут поставлены дальнобойные ракеты, россия начнет наносить удары по тем объектам, по которым она пока их не наносила. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.
Подробности и комментарии:Опубликован фрагмент интервью путина пропагандистскому каналу «Россия 1», которое он дал впервые после 24 февраля. Президент России прокомментировал принятое США решение поставить Украине реактивные системы залпового огня. По его словам, в самих таких поставках «нет ничего нового», поскольку украинская армия якобы уже имеет на вооружении подобные системы советского производства. Однако, если в эти системы будут поставлены ракеты, позволяющие стрелять дальше обычного радиуса действия реактивных систем залпового огня (45 – 70 километров), россия «сделает выводы». По каким именно объектам она тогда будет наносить удары, путин не уточнил.
Эксперт Алексей Копытько считает, что россия начала очередную истерическую атаку, чтобы предотвратить поставки американских реактивных систем залпового огня MLRS в Украину. Кремлевская пропаганда уже не маскируется, а заявляет открыть текстом.
«Вчера российская армия обстреляла Донецк. И сразу предупредила: массированный ракетный удар по центру Донецка открывает стадию открытого террора Украины против мирных городов. И бормотание «что произойдет, когда MLRS прибудет», – пишет эксперт Алексей Копытько на своей странице в Facebook. В переводе на человеческий язык это два сигнала: для захода – мы превратим в руины любую точку на оккупированной территории, которую мы хотим, и расскажем вашему обществу и всему миру, что это из вашего оружия; для Украины – мы усилим террор ваших городов. А через несколько часов «прилетело» в Киев, чего давно не было. Сразу же была параллельная волна по другой сетке с аргументами о целях MLRS, якобы они нацелена в сторону Крыма».
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По мнению эксперта, третья линия заключается в том, что россия все чаще заявляет, что Белгород-Курская атака является табу. В качестве ответной меры указывается разрушение правительственного квартала в Киеве. Для большей убедительности тиражируются цитаты командующего ракетными войсками стратегического назначения. Не исключены провокации на российской территории, чтобы сохранить высокую степень напряженности. мы будем неукоснительно выполнять договоренности с партнерами и не создавать ситуации, которые могут разрушить доверие. Если мы согласимся не стрелять MLRS по понедельникам, то стрелять не будем», – пишет Копытько.