Путин ищет резервы в Таджикистане и Кыргызстане и готовит обстрел Запорожской АЭС, — разведка
Представитель ГУР отметил, что оккупанты готовят гуманитарный кризис, потому что «увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества».
Фото "Энергоатома". A A+ A++
Событие: Россия пытается пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике за счет ресурсов стран Центральной Азии, а также вербовать там военных для участия в войне против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Детали и комментарии:«Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении, обнародованном 13 сентября. Также россиян интересуют -мм САУ «Пион» и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана».
Кроме того, по данным ГУР, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с российской армией и принять участие в войне против Украины. «Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с ВС РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных;» заявили в разведке.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время национального телемарафона предупредил, что оккупанты готовят очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции в контролируемом ими Энергодаре Запорожской области. «Действительно, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции, о том, что личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии во время своих сигналов, есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько , объединяющие ЗАЭС с украинской энергосистемой», — сказал Юсов.
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В то же время он отметил, что оккупанты после захвата станции «увидели определенную безнаказанность со стороны международного сообщества» и начали масштабировать это на всю энергетическую систему Украины, готовя откровенную гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы. «Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять, в конце концов, и на другие атомные объекты на другие атомные станции» , — заявил спикер ГУР.
Он отметил, что в РФ до сих пор остается большое количество ракет Х-22, которыми она может наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины вдали от линии фронта. «Последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины – это планомерные действия агрессора, и вполне возможно представить и другие сценарии. Украина, со своей стороны, к этому готовится. Но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах обеспечения противовоздушной обороны, противоракетной обороны и насколько активно нужно оказывать давление на режим путина и блокировать все возможности подобного террора. резюмировал Юсов.