Путин хотел ослабить НАТО, а вышло наоборот. В Альянс подали заявки Швеция и Финляндия.
Граница России и Североатлантического альянса увеличится более чем на 1 200 километров.
Фото: НАТО A A+ A++
Событие: 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.
Детали и комментарии:«Заявки были переданы послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом и соответственно послом Швеции в НАТО Акселем Вернхоффом Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире Альянса в Брюсселе», – говорится в информации Североатлантического альянса.
«Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент», – заявил Йенс Столтенберг.
Следовательно, официально запущена процедура, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции. Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе. – пишет «Европейская правда». – Швеция и Финляндия наконец-то поняли, что внеблоковость – это синоним слова «уязвимость».
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Из-за расширения НАТО Россия почти потеряет свою оперативность в Балтийском море. Если только половина балтийского побережья принадлежала государствам НАТО, то теперь оно превратилось в «внутреннее озеро Альянса», к которому есть только два относительно небольших выхода России. в Санкт-Петербурге и вокруг него, а также в Калининграде. В таких условиях страна-агрессорка остается скованной в акватории, которая имеет для нее ключевую важность. Основная база балтийского флота России в Кронштадте будет просто зажата в Финском заливе между двумя членами НАТО. Также усилится защита Норвегии, которая является основательницей Североатлантического союза. Теперь общая граница России и НАТО увеличивается более чем на 1200 километров. Стоит добавить, что скандинавское расширение НАТО открывает окно возможностей для нашего государства, которое задекларировало своей конституционной целью стремление вступить в Альянс.
Турция удивила своих союзников в последние дни, заявив, что у нее есть оговорки о членстве Финляндии и Швеции, заявив, что две страны содержат лиц, связанных с группами, которые она считает террористами, и накладывает эмбарго на экспорт оружия, наложенное на нее. после вторжения в Сирию в 2019 году. Сегодня Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, проблему можно решить. , что пытается выдвигать условия для вступления новых членов в результате торга вероятно получит новейшие американские самолеты F-35, которые ей не давали из-за покупки российских систем ПВО, то есть Турция тоже станет сильнее. «спасти лицо» разговора о согласии на вступление Финляндии и Швеции здесь никак не получится», – так прокомментировал событие в своем Telegram-канале Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.