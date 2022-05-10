Путин хочет получить сухопутный коридор в «Приднестровье» и может ввести военное положение в РФ — разведка США
Американская разведка считает, что Путин готовится к "затяжной войне" в Украине и стремится захватить не только Донбасс, но и в частности сухопутный коридор к непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике".
Об этом на слушаниях Комитета Сената США по вооруженным сил заявила директор американской Национальной разведки Эврил Гейнс.
"По нашему мнению, стратегические цели Путина, скорее всего, не изменились, что означает, что он считает решение передислоцировать силы на Донбасс в конце марта временным оползнем для перехвата инициативы", — сказала она.
< strong>Каковы военные планы Путина
На сегодняшний день разведывательное сообщество США считает, что Россия стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области, после чего окружить украинские силы на востоке и удержать сухопутный коридор в Крым, а также не потерять Херсонщину.
"Хотя российские силы в краткосрочной перспективе могут достичь большинство из своих краткосрочных целей в ближайшие недели, мы считаем, что они не смогут расширить контроль на сухопутный мост до "Приднестровья", в который будет входить Одесса, без объявления мобилизации в определенной форме.< /i>
Все менее вероятно, что они смогут в ближайшие недели установить контроль над обеими областями (Донецкой и Луганской — ред.) и желаемой буферной зоной", — подытожила директора Национальной разведки США.
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Что может сделать Путин в РФ< /strong>
По оценкам Вашингтона, поскольку и Россия, и Украина считают, что могут достичь военной победы, "не существует реального переговорного пути вперед, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".
"Нынешняя ситуация увеличивает вероятность того, что Путин будет прибегать к более кардинальным мерам, в частности введению военного положения, переориентации промышленности или потенциальной эскалации военных действий для высвобождения ресурсов, необходимых для достижения его целей на фоне затягивания конфликта — или если он сочтет, что Россия будет проигрывать в Украине ", — подытожила Гейнс.
Может ли РФ применить ядерное оружие
Директор Национальной разведки США считает , что Россия продолжит угрожать ядерным оружием Если Путин сочтет, что Вашингтон игнорирует его заявления, он может отдать приказ о проведении "масштабных ядерных учений" с участием межконтинентальных ракет, тяжелых бомбардировщиков и стратегических подводных лодок. только если увидит угрозу самому существованию российского государства или режима", — добавила она.