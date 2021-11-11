Путь домой: в столице презентуют новую историю Одиссея
1197
Репетиция спектакля. Фото: Анастасия Мантач
11 и 16 ноября в Театре на левом берегу пройдет премьера спектакля «Одиссей, возвращайся домой» белорусского режиссера Евгения Корняга. История Одиссея будет показана через тело, пластику и монологи Пенелопы, а Одиссеев и Пенелоп будет несколько. Поскольку акцент сделан и на Пенелопе, он художественно выписал ее монологи.
«От текста Гомера осталось процентов сорок, а остальное приходилось писать вместе с ним или вместо него. Для себя я назвал это „В поисках по Гомеру“. В поисках того, что не сказано,— Рассказывает Павел Арье. — У Гомера Пенелопи не дается много голоса. Поэтому хочется ей его предоставить. Я знаю, чувствую, что он есть. И хочу его услышать. Из-за того, что я — мужчина, я не могу говорить вместо женщины, но могу услышать ее голос. И эти монологи появлялись именно в таких поисках».
Историю покажут средствами физического театра. Фото: Анастасия Мантач
История Пенелопы и Одиссея, которой более 1000 лет — отрицание мысли, что нет незаменимых. Ведь всем нам хочется знать, что для кого-то ты и является незаменимым человеком, который Одиссей стал для Пенелопы.
Постановку спектакля осуществил белорусский режиссер Евгений Корняг, который уже второй раз работает с театром (его спектакль VIÑO вошел в репертуар в прошлом году). В этой работе он также обращается к физическому театру, показывая историю Одиссея через тело, пластику и монологи Пенелопы. По его словам, физический театр основан на телодвижениях, в которых много трактовок. Слов в нем мало, но они точнее. Физический театр более метафоричен и международный, потому что не зависит от языка. Он держится на образах, которые есть в человеческом подсознании, образах, которые человек создает на основе собственного опыта. Речь идет о пути домой длиной в жизни.По сюжету Одиссей путешествовал, и всю свою жизнь плыл к человеку, который его ждал, Пенелопы. И именно через монологи Пенелопы будет рассказана эта история. Пенелопа добровольно ждет, 20 лет ждет, находит в себе силы просыпаться, вставать и снова ждать. На сцене будет шесть Одиссеев и пять Пенелоп — такое решение пришло уже во время репетиций. Когда ожидания столь сильны и невыносимы, Пенелопа начинает «размножаться».
Актерский состав спектакля: Александр Пискунов, Анастасия Пустовит, Марина Климова, Антон Вахлевский, Владислав Писаренко, Дмитрий Соловьев, Екатерина Качан, Константин Кириленко, Анастасия Иванюк, Елена Бушевская, Максим Девизоров, Анастасия Глущак, Максим Рягин, Андрей Полищук, Алексей Дорычеч Люба, Глеб Клименко, Татьяна Круликовская, Светлана Орличенко, Олег Стефан, Сергей Кияшко.
«Одиссей, возвращайся домой», эпопея ожидания по мотивам поэмы Гомера
Когда: 11 и 16 ноября в 19:00
Где: Театр драмы и комедии на левом берегу, пр. Броварской, 25 (г. Левобережная) < br />
Представление стало одним из победителей конкурса Департамента культуры КГГА по отбору художественных продуктов.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»