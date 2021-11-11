Путь домой: в столице презентуют новую историю Одиссея

magictr | 11.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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Путь домой: в столице презентуют историю Одиссея

Репетиция спектакля. Фото: Анастасия Мантач

11 и 16 ноября в Театре на левом берегу пройдет премьера спектакля «Одиссей, возвращайся домой» белорусского режиссера Евгения Корняга. История Одиссея будет показана через тело, пластику и монологи Пенелопы, а Одиссеев и Пенелоп будет несколько. Поскольку акцент сделан и на Пенелопе, он художественно выписал ее монологи.

«От текста Гомера осталось процентов сорок, а остальное приходилось писать вместе с ним или вместо него. Для себя я назвал это „В поисках по Гомеру“. В поисках того, что не сказано,— Рассказывает Павел Арье. — У Гомера Пенелопи не дается много голоса. Поэтому хочется ей его предоставить. Я знаю, чувствую, что он есть. И хочу его услышать. Из-за того, что я — мужчина, я не могу говорить вместо женщины, но могу услышать ее голос. И эти монологи появлялись именно в таких поисках».

Путь домой: в столице презентуют новую историю Одиссея

Историю покажут средствами физического театра. Фото: Анастасия Мантач

История Пенелопы и Одиссея, которой более 1000 лет — отрицание мысли, что нет незаменимых. Ведь всем нам хочется знать, что для кого-то ты и является незаменимым человеком, который Одиссей стал для Пенелопы.

Постановку спектакля осуществил белорусский режиссер Евгений Корняг, который уже второй раз работает с театром (его спектакль VIÑO вошел в репертуар в прошлом году). В этой работе он также обращается к физическому театру, показывая историю Одиссея через тело, пластику и монологи Пенелопы. По его словам, физический театр основан на телодвижениях, в которых много трактовок. Слов в нем мало, но они точнее. Физический театр более метафоричен и международный, потому что не зависит от языка. Он держится на образах, которые есть в человеческом подсознании, образах, которые человек создает на основе собственного опыта. Речь идет о пути домой длиной в жизни.По сюжету Одиссей путешествовал, и всю свою жизнь плыл к человеку, который его ждал, Пенелопы. И именно через монологи Пенелопы будет рассказана эта история. Пенелопа добровольно ждет, 20 лет ждет, находит в себе силы просыпаться, вставать и снова ждать. На сцене будет шесть Одиссеев и пять Пенелоп — такое решение пришло уже во время репетиций. Когда ожидания столь сильны и невыносимы, Пенелопа начинает «размножаться».

Путь домой: в столице презентуют новую историю Одиссея ></p> <p>Евгений Корняг ставит спектакль в Театре на левом берегу уже во второй раз. Фото: Анастасия Мантач</p> <p><i>«В спектакле говорится о пути домой длиной в жизни,— рассказал </i> „Вечернему Киеву“ режиссер Евгений Корняг. — <i>Человеку гораздо легче жить, когда ты знаешь, где твой дом. Многие теряют свой дом. Для меня речь идет о путешествии домой, когда есть смысл и цель. Важно найти, где твой дом, твое место. Лично у меня нет собственного понятия „дом“. Есть место моего рождения, которое в данный момент не могу назвать домом, потому что там очень дискомфортно. Поэтому этот спектакль и мой поиск дома, его места нахождения. <strong>Музыка, которую написал композитор Никита Золотарь (Бельгия), является частью драматургии,</strong> накладывается на движения и жесты актеров. Создает ощущение магии на сцене.</p> <p><i>«Композитор изучал древнегреческую музыку и привносил ее специфику. Поэтому присутствует атмосфера Древней Греции, в то же время это абсолютно современное звучание. В общей сложности в спектакль вошло 22 трека», — поделился Евгений Корняг. -istoriju-odisseja-b23ae93.jpg» alt=»Путь домой: в столице презентуют новую историю Одиссея» /></p> <p>Одиссеев в спектакле будет несколько. Фото: Анастасия Мантач</p> <p>Интересным является<strong>сценическое решение, которое предложила художница-постановщица Татьяна Нерсисян (Беларусь)</strong>. В его основе — идея бассейна.</p> <p><i>«Изначально в меня в голове была голубая полоса, как на постери до спектакля. На фоне которого и происходило действие. Эта идея переросла в бассейн. И это очень созвучно Древней Греции, в которой царил культ тела и спорта», — объясняет режиссер.</p> <p><iframe src=

Актерский состав спектакля: Александр Пискунов, Анастасия Пустовит, Марина Климова, Антон Вахлевский, Владислав Писаренко, Дмитрий Соловьев, Екатерина Качан, Константин Кириленко, Анастасия Иванюк, Елена Бушевская, Максим Девизоров, Анастасия Глущак, Максим Рягин, Андрей Полищук, Алексей Дорычеч Люба, Глеб Клименко, Татьяна Круликовская, Светлана Орличенко, Олег Стефан, Сергей Кияшко.

«Одиссей, возвращайся домой», эпопея ожидания по мотивам поэмы Гомера

Когда: 11 и 16 ноября в 19:00
Где: Театр драмы и комедии на левом берегу, пр. Броварской, 25 (г. Левобережная) < br />Стоимость билетов: 100-500грн.

Представление стало одним из победителей конкурса Департамента культуры КГГА по отбору художественных продуктов.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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