Путь для Украины: в Киеве состоялся Десятый форум развития гражданского общества
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Х форум развития гражданского общества. Фото: Борис Корпусенко
Самое ожидаемое событие года для развития гражданского общества произошло в последний день осени в столице.
На семи локациях НСК «Олимпийский» более 1800 участников со всех регионов страны в течение дня обсуждали достижения3 лет и цели на будущее. Темой нынешнего Хфорума развития гражданского общества было «Независимость — это мы».
«Мы посвящаем эту тему 30-й годовщине восстановления независимости Украины. За годы независимости многие общественные организации выросли по небольшим инициативам, которые делали первые шаги в активизме, — к мощным структурам, которые улучшают жизнь украинцев, влияют на политику и экономику, адвокатируют изменения и совместно с властью нарабатывают новое законодательство. Мы хотим отметить вклад гражданского общества в создание и развитие государства. Именно люди творят изменения и вдохновляют меняться других, а вместе — всю страну», — подчеркнули неизменные организаторы Форума — ИСАР Единение.Форум начался с приветственного слова Президента Украины, которое зачитал заместитель Офиса президента Украины Алексей Днепров. Директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп присоединился к форуму онлайн и отметил, что за годы этот форум стал крупнейшей платформой для гражданского общества, во время которого участники обсуждают инновации, проблемы и обмениваются лучшими практиками развития.
Тобиас Тиберг, Лариса Галадза, Елена Зеленская, Илона Довгань во время открытия Форума. Фото: Борис Корпусенко. jpg» alt=»Путь для Украины: в Киеве состоялся Десятый форум развития гражданского общества» />
Тобиас Тиберг и Лариса Галадза. Фото: Борис Корпусенко
Открывая мероприятие, жена Президента Елена Зеленская отметила высокое доверие большей части украинцев к общественным организациям.
«А это означает, что украинцы фактически начали больше верить в самих себя. У нас формируется гражданское общество, где каждому — небезразлично. Каждый может приобщиться к изменениям, а не ждать, пока их сделает кто-то другой. Сегодняшний форум — самая большая в стране площадка перемен и обмена опытом для таких неравнодушных. Потому что изменения, которые мы с вами начали, — такие, которые сделать можно только вместе, общими усилиями государства и общества», — заявила первая леди.
Она также отчиталась о первой годовщине участия Украины в «Партнерстве Биарриц», в рамках которого наше государство взяло на себя обязательства по созданию безбарьерного публичного пространства; обучение детей принципам равенства женщин и мужчин; предотвращение домашнего и гендерно обусловленного насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин для заботы о детях.
Продвижение в этой сфере также отметили Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, которая подчеркнула, что равные возможности для мужчин и женщин означают лучший результат для всего общества.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тибергподчеркнул, что участие Украины в «Партнерстве Биарриц» очень важно, особенно во время пандемии, когда необходимо сотрудничество государства и гражданского общества, бизнеса и других участников в рамках страны. h3>
Локация Департамента общественных коммуникаций и КП Центр коммуникации и информации. Фото: Борис Корпусенко. jpg» alt=»Путь для Украины: в Киеве состоялся Десятый форум развития гражданского общества» />
Локация Департамента общественных коммуникаций и КП Центр коммуникации и информации. Фото: Борис Корпусенко
Локация Департамента общественных коммуникаций и КП Центр коммуникации и информации. Фото: Борис Корпусенко
Локация Департамента общественных коммуникаций и КП Центр коммуникации и информации. Фото: Борис Корпусенко
Центральное место на выставочной части форума заняла совместная локация Департамента общественных коммуникаций и КП Центр коммуникации и информации. Департамент сотрудничает с организаторами форума ИСАР Единение в рамках ТОП-100 проектов общественных организаций.
Для участников форума подготовили немало полезной и интересной информации об инструментах общественного участия, а главное — крутой квест с подарками. В частности, можно было получить специальную карточку, на которую необходимо было собрать отметки в различных локациях форума, те, кто это сделал, имели возможность выиграть приз: брендированные футболку или кепку, чашки и интересную настольную игру, которые разработали в Департаменте. Таким образом участники могли лучше узнать все, что произошло на форуме и еще получить приз.
Также на локации Олимпийский дворик устроили Маркет социальных предприятий. Кофе, сладости, авторские игрушки и текстиль — именно в этой сфере чаще всего работают такие мастерские. Приобрести на подарок или просто попробовать что-нибудь крафтовое можно было просто во время форума. Так, ферма «Щедрый Дел» привезла из города Золочев, что на Львовщине, сыры, мед, свечи и натуральные чаи. Как рассказала менеджер Мария Кисиль, их предприятие — трудоустраивает молодежь с ментальной инвалидностью, а также устраивает реабилитацию для детей с инвалидностью.
«Мы изготавливаем натуральные крафтовые сыры и вкусный мед, имеем пекарню, а 100% прибыли отдаем на программы благотворительного фонда, поддерживающего людей с инвалидностью и их семьи», — рассказала Мария. Она отметила, что в небольших городах молодежи с инвалидностью значительно труднее себя реализовать, чем, например, в мегаполисе, поэтому на подобные проекты можно реализовывать в разных уголках Украины, если есть активисты, готовые жить этим делом и благотворители. p>
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
При тестировании наВил. Фото: Борис Корпусенко. jpg» alt=»Путь для Украины: в Киеве состоялся Десятый форум развития гражданского общества» />
Олина с площадок Форума. Фото: Борис Корпусенко
В отдельном зале устроили Ярмарку вакансий общественного сектора в партнерстве по «Платформе по трудоустройству Lobby X». Среди ищущих работников — благотворительная организация «100% жизни. Киевский регион».
«У нас специфические вакансии— присмотрщики за людьми с инфекционными болезнями. Когда мы выставляем предложения о работе на популярных сайтах по поиску труда, то не получаем звонков — люди просто боятся обращаться. А вот на подобных мероприятиях, в которых принимают участие благотворительные организации и волонтеры, найти сотрудников проще, потому что это наши единомышленники», — рассказала юрист благотворительной организации Татьяна Юрченко. Однако организация не только предлагала работу, но и организовала пункт по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ. Каждый желающий за несколько минут мог узнать свой статус.
Среди тех, кто представил свои проекты, была и Украинская академия лидерства, Общественное вещание, Трансперенси Интернешнл Украина, ОО «Учись для Украины» и другие компании, привлекающие молодежь к волонтерским проектам.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР:
Во время форума. Скрин по трансляции
Одной из самых интересных панелей, так как она была направлена в будущее, стала дискуссия интеллектуалов относительно того, каким должен быть новый общественный договор Украины после 30-летия независимости Украины.
Историк Ярослав Грицак, исполнительный директор ГО «Фонд DEJURE» Ирина Шиба, основатель Прозорро Александр Стародубцев, руководитель молодежного центра «Новые Крылья» Павел Медина, писатели Екатерина Бабкина и Любко Дереш под модерированием директора Института лидерства и руководства дают перейти государству Украина к качественно новому уровню развития. Также шла речь о таком важном факторе, как отсутствие доверия между собственно государством и гражданским обществом. Поэтому сейчас очень важно иметь тех, кто будет двигателем перемен, вдохновителем и интеллектуальным центром.
«Наш общественный договор напоминает текст Михаила Жванецкого „Государство и народ“, который он написал в 1988 году. Государство что-то говорит, народ что-то слушает и все делают вид, что им хорошо, но при этом понимают, что это неправда. Это безнравственная ситуация, которая, в принципе, может длиться долго, так как такая система достаточно устойчива. Но у нас все больше людей, которые не хотят так жить, которые хотят выйти из этого общественного договора»,— отметил Ярослав Грицак.
Екатерина Бабкина отметила, что для принятия нового общественного договора необходимо, чтобы государство и граждане были вместе на всех уровнях, не противостояли, а взаимодействовали. » src=»/wp-content/uploads/2021/11/shljah-dlja-ukrayini-unbspkiyevi-vidbuvsja-desjatij-forum-rozvitku-gromadjanskogo-suspilstva-5588d36.jpg» alt=»Путь для Украины: убыл Киев; Десятый форум развития гражданского общества» />
В течение дня к Форуму могли присоединиться участники со всей Украины и мира во время прямой трансляции, которая велась с нескольких площадок. К слову, во время трансляции был обеспечен перевод на жестовой язык.
В целом в форуме приняло участие более 300 спикеров — чиновников, политиков, представителей международных организаций, волонтеров и активистов.
Участники Форума — это представители украинских благотворительных и общественных организаций, органов государственной и местной власти, бизнес-компаний и донорских организаций — все, кого интересует тема, как неправительственному сектору Украины стать сильнее, профессиональнее и влиятельнее.
Организатором Форума является «Единение», который ежегодно приглашает к сотрудничеству в проведении события большое количество доноров и партнеров: Агентство США по международному развитию (USAID), Правительство Швеции (Sida), Программа развития ООН в Украине, Представительство ЕС в Украине, Фонд Ч.С. Мотта, Международный фонд «Возрождение» и многие другие.
Наталья МАРКОВ, фото — БОРИС КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»