Пуща-Водица перестала быть курортным городком: нынешнее состояние, безопасность, правопорядок
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Парк «Пуща-Водица». Фото «Вечерний Киев»
В удивительном парке в любимом курортном поселке киевлян в Пуще-Водице общественность, руководители Оболонского района и столичного зеленстроя провели толоку. Парк проверен на наличие взрывоопасных предметов, ухоженный и цветущий. Но стало понятно, что местность — леса вокруг Пущи — на неопределенное время потеряли свой рекреационный потенциал из-за войны и боевых действий, идущих в этих местах.
Более того, в парке «Пуща-Водица» пока нельзя переходить через знаменитый мостик над озером, ведущим в лес. «Вечерний Киев» расспросил председателя Оболонского районаКирилла Фесика, коменданта Пущи-Водицы Гарника Каралнгцяна и командира батальона добровольческого формирования территориальной общины №42 «Легион «Оболонь» о ситуации в поселке и вокруг него.
-В настоящее время в поселке начинают работать магазины, аптеки, возобновилась транспортная связь с Киевом, работает отделение «Новой почты», занимаемся тем, чтобы максимально быстро восстановить трамвайную линию десятилетиями совмещавшую Пущу с городом,— говорит Кирилл Фесик strong>. — Сейчас сюда начали возвращаться жители, есть постоянная активная коммуникация с ними. В общем, никаких кризисных явлений нет.
Относительно восстановления разбитых окон после взрывов, Кирилл Фесик объяснил, что сейчас начала действовать городская программа, на которую выделили 400 миллионов гривен, и за эти деньги будут восстанавливаться разбитые взрывами окна и балконы.
-Думаю, что еще несколько месяцев — и проблема будет решена. На Оболонский район должна быть выделена очень значительная сумма, ведь он больше всего пострадал от российской агрессии, потому что Пуща — это Оболонский район. Главная задача — пока тепло решить вопрос с жильем. С отоплением будет порядок — инфраструктура не пострадала, — заметил Кирилл Фесик.
-На период интенсивных боевых действий многие оставили Пущу?
-У нас было несколько волн эвакуации из Пущи, оставалось в поселке около 200 человек. То есть практически весь поселок был эвакуирован. Это была наша задача как Добровольческого формирования территориальной общины: вывезти людей, чтобы не мешали работать ВСУ. Нам это практически удалось. Определенное количество оставалось, которое не хотело уезжать, и мы не могли их заставить, — рассказал Гарник Каралнгцян.
Он также сообщил, что в настоящее время вернулись пока только процентов к 40 жителям от общего количества населения и Пуща оживает, проводятся толоки, высаживаются деревья, повсюду убрано. Жизнь продолжается… — Есть ли факты мародерства в поселке? Обеспечена ли охрана?
-Действующая военная комендатура, которая является подразделением Военной службы правопорядка, следит за правопорядком, на месте работает также полиция Оболонского района, СБУ. Случаев мародерства немало, но мы думали, что будет хуже. Все случаи расследуются, — ответил Кирилл Фесик.
— Работает ли гуманитарный штаб для помощи уязвимым слоям населения?
-В самой Пуще развернутых штабов нет, дистанционно работает колл-центр, Благотворительный Фонд «Наследие» совместно с Оболонской РГА помогают людям и друг другу: то, что мы не можем выполнить, просим о помощь район, если району нужна наша помощь — наша машина едет развозить продукты, лекарства, вещи первой необходимости. Работаем сообща,— рассказал Гарник Каралнгцян.
-Пущая сложный район — рядом лес со всех сторон, как с разминированием?
— Только отошли вражеские силы, вопрос разминирования был для нас приоритетным. Решалось все на уровне руководства военно-гражданской администрации, я встречался с ее главой, писали письма, на которые в тот же день отреагировали и выделили бригады для разминирования с ГСЧС и ВСУ. Работали усиленно, но в рамках того, что нужно было всю область разминировать, то провели работы в самом поселке, — говорит Ярослав Ярославич.. — Опасность остается, в лес ходить категорически нельзя, а прогуливаться следует аккуратно. К сожалению, опасность и последствия войны будут оставаться еще не один год, если честно, но в рамках тех ресурсов, которые есть, работа сейчас идет активно. Сейчас вывозят уже не мены, а разорвавшиеся снаряды. Потому опасность остается.
Ярослав Владимирович добавил, что поселок Пуща-Водица назад и была закрыта в течение нескольких недель для посещения после того, как освободили Киевщину, потому что здесь было опасно. И последние два дня еще вывозили отсюда боеприпасы.
-Конечно, лес еще остается сложной территорией. Жители Пущи должны понимать, что если кто-то пойдет в лес и, не дай Бог, что-нибудь случится, то поселок снова закроют, — добавил Ярослав Владимирович.
-Просто сюда из Киева по старой привычке начнут приезжать люди на отдых…
-Этот вопрос сейчас обсуждаем, и мы не сторонники того, чтобы запускать людей для отдыха, именно потому, чтобы они не ходили лесом. Опять же, в рамках той ситуации, которая происходит во всем Киеве, слава Богу, нас все более или менее спокойно. Конечно, людям сложно запретить, но здесь должна работать гражданская позиция каждого и понимания ситуации: у нас война, и если о ней кто-то забыл, то она может о себе легко напомнить, — сказал Гарник Каранлгцян.
-На ту сторону моста в парке «Пуща-Водица» ходить нельзя?
-Мост незаменим, мы его постоянно проверяем. У нас здесь есть подразделение Легиона «Оболонь» — ДФТГ Оболонского района. Это подразделение сформировано из местных жителей Пущи-Водицы, мужчин, которые с первых дней войны защищали поселок. С их помощью мы каждое утро и вечером делаем обходы, проверяем места, которые могут быть наиболее пораженными, в частности мосты, остановки, киоски, супермаркеты, где может быть скопление людей. Это делается на случай того, чтобы они не были заминированы, чтобы с ними за ночь ничего не произошло, — объяснил Ярослав Владимирович.
Он также сообщил, что до сих пор обнаруживают места, где есть боеприпасы, пытаются их обезвредить, вызывают специалистов. Отдельная опасность — трупы врага, которые еще встречаются в местах боев в лесах вокруг Пущи и Соседней Горенки.
-Еще не всех погибших нашли, их тела разлагаются, а это создает нездоровую эпидемическую ситуацию. Кроме того, собаки, сбежавшие из частных усадеб из-за взрывов, ныне живущих в лесах, одичали. То есть много факторов, которые говорят о том, что не нужно людям ходить в лес, — сказал Ярослав Владимирович.
По его словам, сильно пострадал край поселка Пуща-Водица, что ближе к 14 линии и Горки. Пострадало и «Лесное» кладбище.
—Скажу так: оно безопасно сейчас, поскольку его разминировали. Но туда прилетали тяжелые снаряды, и даже люди, многие видевшие на своем возрасте, очень просят граждан со слабой психикой туда не наведываться. Там есть воронки, поврежденные памятники, — объяснил Ярослав Владимирович.
«Вечерний Киев» рассказал раньше, как постепенно оживает Пуща-Водица.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»