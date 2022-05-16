Психология войны. Как побороть состояние «все пропало»?
Психологиня объясняет, почему возникают ощущения отчаяния и беспомощности и что делать, чтобы от них избавиться.
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Страшная война продолжается. Слезы, отчаяние, тревога, безнадежность иногда смешиваются в такой настроенный коктейль, что жить становится невыносимо тяжело. Зато легко становится поверить, что весь мир сошел с ума, ничего уже не вернуть и остается только ждать худшего… Что о таком состоянии говорят психологи?
— Нормально ли сегодня чувствовать то, что все вроде бы пропало?
— Да. Война, как угроза жизни и здоровью — это мощный эмоциональный триггер для любой психики. Она может вызвать целый микс чувств: от тревоги, истерики, паники к апатии, безразличию, раздражению. Среди этих чувств — и то, что мы привыкли описывать словами “все пропало”, речь идет о глубоких ощущениях отчаяния и безнадежности, — объясняет Анна Снегирь, психологиня и психотерапевтка. — Это возникает на фоне перенасыщения отрицательной информацией.
— Что же посоветуете в этой ситуации?
— Необходимо, что называется, “слезть” из информационной иглы. Нет, изолироваться от новостей не нужно, да это невозможно и опасно. Однако следует научиться тщательно подбирать источники, из которых черпаете информацию, и не вестись на фейки… “Принимайте” информация дозирована, не читайте/смотрите новости с утра до ночи.
— От чего еще следует отказаться?
— Сплошь и рядом ощущение, что все пропало, у нас может возникать и при непосредственном контакте с родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами, которые любят, как говорится, нагонять панику. Общение с такими людьми тоже стоит ограничить. Если это невозможно, то по крайней мере сообщите в форме что-то вроде: “Не говори мне, пожалуйста, такого, потому что я от этого чувствую себя плохо”, “Давай поговорим об этом в другой раз, когда у меня будет лучшее настроение” , “Это меня огорчает, давай прекратим говорить об этом”…
— Люди часто и сами заставляют себя отказаться от возможности радоваться. Как это объяснить?
— Это очень интересный эффект аутоагрессивного характера, связанный с осознанным желанием изолировать себя от ежедневных мелких радостей, таких как поход в кино или кусочек торта. Таким образом, человек самонаказывается, пытаясь присоединиться к общему трауру и ощущению глобальной трагедии, произошедшей с нами…
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Однако следует понимать: происходящие события — это не повод навсегда прекратить радоваться и ждать смерти, а наоборот — героизм наших воинов как раз создает условия, чтобы мы могли ощущать нормальность жизни. А нормальность жизни невозможна без маленькой радости или хотя бы мельчайших удовольствий. Поэтому поход в кино или условный кусочек торта не изменят ничего к худшему, кроме того, что вы будете чувствовать немного лучше и будете иметь больше эмоциональной стойкости и сил бороться с ежедневными стрессами завтра.
— Среди психологов существует совет по “планированию будущего” как метода борьбы со стрессом и ощущением “все пропало”. Что скажете?
— С одной стороны, планировать что-то сейчас очень тяжело. Война, подвергающая сомнению сам факт нашей жизни, мешает нам видеть наше будущее настолько четко, как мы это могли делать до нашей беды. Мы не можем планировать собственную финансовую жизнь, поездки, отдых и т.д., по крайней мере, долгосрочно. Однако составить список того, что хотим сделать завтра, через неделю или “что я сделаю после войны” — все это позволяет нам чувствовать себя живыми, заставлять себя видеть будущее.
— Помогает в борьбе с состоянием “все пропало” забота о ком-то?
— Это тоже один из главных принципов того, как нам пережить войну проще. Беспокойтесь о детях, родителях, друзьях, беженцах, больных, раненых, военных, кошке и т.д. Чувство выполненной обязанности и полезности обязательно придет на смену апатичному состоянию и принесет новые смыслы в вашу жизнь.
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