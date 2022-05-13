Психология войны: как жить после всего случившегося в Буче
Многие украинцы, увидев зверства россиян, получили травму свидетеля. Психотерапевт объясняет, как помочь себе и родным в таком случае.
Фото facebook.com/denisovaombudsman A A+ A++ Недавно моя подруга после просмотра видео о преступлениях в Буче и других населенных пунктах оказалась на больничной койке. Психологи говорят, что у нее свидетельская травма.
— Это сильнейшая реакция на стрессовую ситуацию. Организм может отреагировать головной болью, болью в желудке, тремором, тошнотой, — говорит Мария Фабричева, психотерапевт. — Человек, хотя сам непосредственно не был участником тех ужасных событий, которые мы видим на фото и видео из Бучи, Ирпеня, Бородянки, тяжело переживает за находившихся там. Равнодушных к этой масштабной трагедии среди украинцев нет, но кто-то может пережить ее, выражая сочувствие и демонстрируя эмпатию, а другой — попадает в ловушку свидетельской травмы.
— Почему так происходит?
— Так склонны те, кто имеет свой скрытый или имеющийся личный травмирующий опыт. Например, сталкивались с насилием, угрозами или были свидетелями этого. Если добавить к этому склонность к глубокой эмпатии — результат очевиден.
Еще в группе риска — люди с очень развитым воображением, в которых включается так называемый эффект переноса. Они просматривают фото с места событий и невольно представляют в таких обстоятельствах себя, своих родных. Думают: “А если бы там был я или мой ребенок?” Переключиться на сам человек не может, триггерами могут быть звуки, запахи, разговоры, фотографии и т.д.
— Что еще чувствует человек с травмой свидетеля?
— Кто-то может сковывать страх или беспомощность. У кого-то нарастают ярость, гнев, с которым трудно справиться, — и появляется непреодолимое желание поквитаться, отплатить за трагедию, которая вроде бы уже стала вашей. Появляется комплекс вины, потому что “у меня все хорошо, а у других такая беда”. Ситуация, запустившая весь этот процесс, упоминается очень ярко, даже если прошло время. И каждый раз ее труднее проживать.
— Как помочь психологически травмированному?
— Следует описать свои чувства — лучше всего вслух. Кто стесняется или не может сделать это вслух — записывайте. Когда вы говорите или описываете свои эмоции, вы словно смотрите на переживания со стороны. Такие процедуры нужны, чтобы мы не превратились в контейнеры с отравляющими нас чувствами. Они помогают пережить тяжелые события.
читайте также: В 77-й день войны украинцы вернули под свой контроль село близ Харькова, а россия предупредила своих солдат о невозможности ротации до конца «спецоперации». придется немного длиннее. Самое первое действие в этой ситуации – mdash; Инфодетокс. Хотя это непросто, ограничьте просмотр новостей, не рассматривайте фото и видео с упоминаниями о зверствах кафиров.
— Есть ли какие-нибудь практические упражнения, которые помогут стереть картины ужасов в голове?
— Если устрашающие картины снова и снова появляются, попробуйте стандартную технику: часто и усиленно клипайте, активно меняйте положение тела, дышите глубоко, представьте себя в безопасном месте, вспомните приятные истории из своего прошлого.
Поможет также послушать умиротворяющая аудиозапись или музыку, похлопать в ладони, умыться холодной водой, записывать какую-то информацию на бумаге и стирать ее резинкой.
Если вам хочется поплакать — не сдерживайтесь, ведь это тоже поможет снизить уровень гормона стресса в организме. Ошибочное мнение: если поплакать, то навсегда забудут ужасные кадры, вас больше не будет переполнять гнев и ярость против врага. Нет, вы почувствуете эмоциональную разрядку только в конкретный момент, но это очень помогает пережить тяжелое время.
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