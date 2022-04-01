Противник отвел от столицы около 20% своих подразделений, Николай Жирнов
Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Фото: КМВЦА
Ситуация вокруг Киева остается сложной, но контролируемой.
В ходе агрессии противник на любом стратегическом направлении не достиг своей цели. Потерпел значительные потери и не может проводить наступление одновременно на всех направлениях. Об этом сообщил председатель Киевской городской военно-гражданской администрацииНиколай Жирнов.
По его словам, вероятно, изменив приоритеты и оценив боеспособность своих войск и готовность Киева к обороне, осуществляет перегруппировку своих войск на Донецкое направление. В настоящее время противник отвел от столицы около 20% своих подразделений. Поэтому значительная часть его подразделений остается под Киевом.
«Но он не просто отходит, а отступает под натиском наших войск и несёт значительные потери, — отметил Николай Жирнов. — При этом противник продолжает наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Потому опасность для населения остается».
Он рассказал, что столица продолжает жить в режиме военного положения. Работа по наращиванию обороны продолжается. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения на позициях войск. Силы территориальной обороны выполняют определенные боевые задачи и борются с диверсионно-разведывательными силами.
В усиленном режиме работает критическая инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы. Всем эвакуированным оказывается соответствующая медицинская и психологическая помощь.
Благодаря слаженной работе подразделений коммунальных служб, ГСЧС, больниц, сил обороны и правоохранительных органов — система жизнеобеспечения города поддерживает все необходимые условия для населения столицы.