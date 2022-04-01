Противник отвел от столицы около 20% своих подразделений, Николай Жирнов

magictr | 01.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Противник отвел от столицы около 20% своих подразделений,  — Николай Жирнов

Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Фото: КМВЦА

Ситуация вокруг Киева остается сложной, но контролируемой.

В ходе агрессии противник на любом стратегическом направлении не достиг своей цели. Потерпел значительные потери и не может проводить наступление одновременно на всех направлениях. Об этом сообщил председатель Киевской городской военно-гражданской администрацииНиколай Жирнов.

По его словам, вероятно, изменив приоритеты и оценив боеспособность своих войск и готовность Киева к обороне, осуществляет перегруппировку своих войск на Донецкое направление. В настоящее время противник отвел от столицы около 20% своих подразделений. Поэтому значительная часть его подразделений остается под Киевом.

«Но он не просто отходит, а отступает под натиском наших войск и несёт значительные потери, — отметил Николай Жирнов. — При этом противник продолжает наносить ракетные удары по позициям наших войск и инфраструктуре города. Потому опасность для населения остается».

Он рассказал, что столица продолжает жить в режиме военного положения. Работа по наращиванию обороны продолжается. Укрепляются блокпосты, возводятся фортификационные оборонные сооружения на позициях войск. Силы территориальной обороны выполняют определенные боевые задачи и борются с диверсионно-разведывательными силами.

В усиленном режиме работает критическая инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, спасатели и медики. Военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения из пригорода столицы. Всем эвакуированным оказывается соответствующая медицинская и психологическая помощь.

Благодаря слаженной работе подразделений коммунальных служб, ГСЧС, больниц, сил обороны и правоохранительных органов — система жизнеобеспечения города поддерживает все необходимые условия для населения столицы.

«Вечерний Киев»

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