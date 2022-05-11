Простые слова, ставшие вдохновляющим гимном. История создания песни «Ой в лугу красная калина»
Впервые она была выполнена в 1912 году, а среди слушателей были сечевые стрелки.
Степан Чернецкий и памятник ему в Шманьковцах. A A+ A++
Этому произведению — более ста лет. Он был гимном Украинских сечевых стрелков, сражавшихся за родной край. В наши же дни переживает новую волну популярности.
“Прем’ера “Ой в лугу…” состоялась в 1912 году, — рассказывает Оксана Кузьменко, ведущая научная сотрудница Института народоведения НАНУ. — Она прозвучала в спектакле “Солнце руины”, которое поставил во Львове театр “Русская беседа”. Ее режиссер и художественный руководитель — поэта Степана Чарнецкого — считают автором “Красной калины”.
Именно он почувствовал, что пьеса Василия Пачовского нуждается в обновлении. Так что заменил песню “Эй, не удивляйтесь, добрые люди”, которую исполнял хор, текстом, имевший задел “Ой в лугу красная калина”. Мелодию подобрал сам, аранжировка помогла осуществить дирижер театра Михаил Коссак”.
Так что автор первой строфы современной песни точно Степан Чарнецкий. Исследователям, впрочем, неизвестно, написал ли он другие строки песни. В любом случае “Ой в лугу красная калина” сразу впало людям в душу, как и само спектакль, пользовавшийся большой популярностью.
Среди зрителей были и сечевые стрелки, в рядах которых песня быстро распространилась. Следовательно командир чаты УСС поэт Григорий Трух решил добавить несколько своих строф, в которых уже идет речь о битве с вражеским войском: “Маршируют наши добровольцы в кровавый танец, освобождать наших украинцев из московских оков…”
“Очевидно, что строки песни стали очень понятными в среде защитников Родины, — говорит Оксана Кузьменко. — Так же, как когда-то запорожцы, сечевые стрелки тоже часто создавали песни, которые впоследствии исполняли вместе. Так случилось и с “Ой в лугу красная калина”.
Добавим, что имела родина Степана Чарнецкого — село Шманьковцы Тернопольской области. Здесь даже установили ему памятник, на котором высечены строки: “А мы ту красную калину поднимем; Мы же свою славную Украину развеселим!”
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39-летняя правнучка Степана Чарнецкого Олеся Чайковская живет с семьей во Львове. О своем талантливом прадеде она узнала от мамы, а больше всего ей рассказала о своем отце бабушка Леся.
“Песню “Ой в лугу красная калина” я слышала много раз в своем детстве, даже в школе пела ее в хоре, — рассказывает Олеся Чайковская. — Этот стрелковый гимн звучал в разных уголках мира, где находились украинские эмигранты. Когда же я впервые натолкнулась на “Ой в лугу красная калина” в современной версии Андрея Хливнюка (лидера группы “Бумбокс”), то для себя поняла: это именно то исполнение песни, которое передает глубокий привкус воли украинского народа… Горжусь своим прадедом, горжусь украинцами и искренне верю — мы победим в войне!”
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