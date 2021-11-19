Пространства для молодежи открыли во всех районах столицы.

magictr | 19.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Пространства для молодежи открыли в&nbsp ;всех районах столицы

В настоящее время в Киеве действуют 18 пространств для молодежных мероприятий. Фото: КМЦ

Киевский молодежный центр распространил сеть пространств YouthFull на все районы столицы. Сейчас в городе насчитывается 18 локаций, где проходят события для активной молодежи.

Еще 5 пространств YouthFull открыли в четырех районах столицы:

  • YouthFullSviatoshyn (бульвар Р. Роллана Роллана Роллана). 13В),
  • YouthFullTroieshchyna (ул. Оноре деБальзака, 28),
  • YouthFullLivoberezhna (ул. Шептицкого, 24),
  • YouthFullObolon (ул. Александра Архипенка) , 3)
  • YouthFullKinderdorf (ул. Бориспольская, 6).

Таким образом Киевский молодежный центр увеличил общее количество пространств до 18-ти и охватил сетью все районы столицы.

«Проект YouthFull стал флагманским для новой команды КМЦ. Мы его реализовали только за три месяца без средств городского бюджета, — отметил директор Киевского молодежного центра Андрей Омельченко. — Принцип «если можно сделать без денег столичных налогоплательщиков — делай» распространился также на другое направление работы — проведение мероприятий для молодежи. Мы отказались от более 6 миллионов гривен на мероприятия, сделав акцент на бесплатных. И здесь получили рекордные показатели привлечения молодежной аудитории. Также без средств городского бюджета мы привели в порядок два помещения, которые используем для работы со столичной молодежью. И этот принцип останется определяющим и в дальнейшей работе нашей организации».

По его словам, Киевский молодежный центр поставил себе амбициозную цель в следующем году стать лучшим молодежным центром в Украине.

< >Пространства для молодежи открыли во всех районах столицы

Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ. молодые открыли во всех районах столицы» />

Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ

Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ

Пространства для молодежи открыли во всех районах столицы

Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ

Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ

Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. В этих пространствах организованные группы молодежи могут слушать лекции, участвовать в развивающих играх, мероприятиях неформального образования, общаться с единомышленниками, а также присоединяться к разнообразной молодежной работе. Контакты Киевского молодежного центра: тел: +38 (044) 221-92-11; эл.почта: [email protected]; официальный сайт.

Полный перечень пространств

Также Киевский молодежный центр на этой неделе подготовил бесплатные курсы, полезные лекции и прямые эфиры.< /p>

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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