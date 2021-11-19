Пространства для молодежи открыли во всех районах столицы.
В настоящее время в Киеве действуют 18 пространств для молодежных мероприятий. Фото: КМЦ
Киевский молодежный центр распространил сеть пространств YouthFull на все районы столицы. Сейчас в городе насчитывается 18 локаций, где проходят события для активной молодежи.
Еще 5 пространств YouthFull открыли в четырех районах столицы:
- YouthFullSviatoshyn (бульвар Р. Роллана Роллана Роллана). 13В),
- YouthFullTroieshchyna (ул. Оноре деБальзака, 28),
- YouthFullLivoberezhna (ул. Шептицкого, 24),
- YouthFullObolon (ул. Александра Архипенка) , 3)
- YouthFullKinderdorf (ул. Бориспольская, 6).
Таким образом Киевский молодежный центр увеличил общее количество пространств до 18-ти и охватил сетью все районы столицы.
«Проект YouthFull стал флагманским для новой команды КМЦ. Мы его реализовали только за три месяца без средств городского бюджета, — отметил директор Киевского молодежного центра Андрей Омельченко. — Принцип «если можно сделать без денег столичных налогоплательщиков — делай» распространился также на другое направление работы — проведение мероприятий для молодежи. Мы отказались от более 6 миллионов гривен на мероприятия, сделав акцент на бесплатных. И здесь получили рекордные показатели привлечения молодежной аудитории. Также без средств городского бюджета мы привели в порядок два помещения, которые используем для работы со столичной молодежью. И этот принцип останется определяющим и в дальнейшей работе нашей организации».
По его словам, Киевский молодежный центр поставил себе амбициозную цель в следующем году стать лучшим молодежным центром в Украине.
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Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ. молодые открыли во всех районах столицы» />
Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ
Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ
Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ
Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. Фото: КМЦ
Проект «YouthFull» — это сеть молодежных пространств, созданных для повышения уровня участия молодежи, развития волонтерского и общественного движения. В этих пространствах организованные группы молодежи могут слушать лекции, участвовать в развивающих играх, мероприятиях неформального образования, общаться с единомышленниками, а также присоединяться к разнообразной молодежной работе. Контакты Киевского молодежного центра: тел: +38 (044) 221-92-11; эл.почта: [email protected]; официальный сайт.
Полный перечень пространств
Также Киевский молодежный центр на этой неделе подготовил бесплатные курсы, полезные лекции и прямые эфиры.< /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»