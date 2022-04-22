Проспект Героев Сталинграда предлагают переименовать в честь Владимира Ивасюка
Проспект Героев Сталинграда. Фото из открытых источников
В Киевсовете зарегистрировали проект решения о переименовании проспекта Героев Сталинграда— на проспект Владимира Ивасюка.
Обсуждение переименования инициировала депутат Киевсовета Ирина Никорак.
< < >«Владимир Ивасюк без преувеличения видна фигура в истории Украины. Украинский композитор-исполнитель, автор 107 песен, основатель украинской эстрадной музыки. Уверена, каждый знает его песни: „Красную руту“, „Водограй“, „Я пойду в дальние горы“. Ушел трагически из жизни в 30 лет», — отметила она.
Владимир Ивасюк. Фото из открытых источников
Официальная советская версия — самоубийство— вызвала сомнения у общественности как того времени, так и теперь. Согласно неофициальной версии, смерть Ивасюка — это убийство, совершенное органами КГБ по приказу высшего руководства СССР. Похороны Владимира Ивасюка 22 мая 1979 во Львове превратился в массовую акцию протеста против советской власти.
Ирина Никорак попросила киевлян под сообщением поделиться мнениями, поддерживают ли они это переименование или считают лучшим другой вариант. Мнения разделились: есть те, кто поддерживает новое название, другие же вспоминают предыдущее или предлагают изменить название на Героев Мариуполя или Героев Украины. Есть такие, которые считают переименование сегодня неуместным.
Олег Слабоспицкий: Да, конечно, поддерживаю. Удивительно, почему депутаты Киевсовета блокируют это решение, и около 15 готовых решений о переименовании, еще с 2017 года, когда оно прошло обсуждение и все комиссии.
Валентина Макаренко: Песни великого Владимира Ивасю знакомы всему миру, я с любовью и уважением отношусь к уважаемому и величественному поэту, но считаю правильным вернуть название Набережная Славутича, большинство оболонцев помнят именно это название.
Alex Vlasova: Набережная Славутича. Согласно предыдущему мнению — ул. Имени Владимира Ивасюка должно быть в более камерном месте, например вместо улицы Пушкинской.
Наталья Базильчук: По моему мнению, первое название Набережная Славутича имеет право жить и дальше. А в новоотстроенном нашем родном городе обязательно должны быть улицы, проспекты, площади Владимира Ивасюка, Героев Мариуполя, и многие причастные к становлению нашего независимого государства людей.
Глеб Евсеенко: Владимир Ивасюк — Человек с большой буквы. Но, лучше, именно проспект Маяковского переименовать в Владимира Ивасюка. В свою очередь, проспект Героев Сталинграда переименовать в Героев Украины, или Героев Киева, или Героев Мариуполя. Также, можно вернуть историческое название — Набережная Славутича! Уже лет 5 прошлое общественное обсуждение на котором киевляне поддержали такое переименование. Все, что нужно было сделать депутатам Киевсовета за все эти годы — это просто реализовать волю людей, а не ждать российских бомб с неба.
И еще добавлю один момент: в комментариях много пишут об историческом названии проспекта — Набережная Славутича. Конечно, это красивое название. Но должны понимать, что градостроительная ситуация в этой части Оболони уже очень давно изменилась, и эта магистраль уже НЕ является набережной, и НЕ МОЖЕТ быть набережной. Итак, старое название вернуть технически невозможно.
Екатерина Городнянская:Мне кажется, что переименованием лучше заниматься после победы и восстановления. Есть на что средства тратить
Alina Morphine: Я категорически ПРОТИВ переименования в проспект Ивасюка! Хотя он и был выдающейся личностью, но проспект его имени на Оболони это совсем неуместно и несовременно. Мне лично не хочется жить по такому адресу.
Были предложены замечательные варианты как проспект Героев. Или проспект Героев Украины вообще прекрасно!
Julia Lepatova: Считаю, что название должно быть современным и таким, которое подходит к состоянию сейчас. Проспект Героев Мариуполя или Героев Украины, по-моему, и жителей моего дома, это было бы правильно и я с гордостью жила по такому адресу. Мы за шаг до ЕС, давайте искать немного современные решения? Я считаю нужный опрос как минимум, так и мнение общины. Я не думаю, что жители Оболони решили, что хотят название улицы проспект Ивасюка.
Aleksey Altukhov: Прожаю на этом проспекте и с большим удовольствием оставил бы в названии слово «героев». Очень сильно звучит. героев Киева, героев Украины — прекрасные названия. Если честно, то «проспект Ивасюка» не нравится. В любом случае ничего против самого Ивасюка нет
Саша Раммштайн: Считаю лучшим вариант Героев Змеиного или Героев Мариуполя. Но если община поддержит переименование в честь Ивасюка, это тоже будет хорошо.
Artem Kovalchuk: Не поддерживаю переименование в проспект Владимира Ивасюка. Я за вариант переименования на Проспект Героев Украины с аллеей памяти.
Elena Kiev: Героев Украины вместо Героев Сталинграда — наиболее уместное переименование. Таким образом мы увековечим всех Героев, защищающих и защищающих наши Родину, а не только выдающегося человека, не имеющего никакого отношения к Оболони. Любовь Огородная: Оболонь расположена вдоль реки Днепро—Славута (старинное название, которое упоминалось в Слове о полку Игореве). Когда началось раздубовое и заселение Оболони, проспекту присвоили это название и оно символическое. В 1982 году годовщина сталинградской битвы нагло перечеркнула историческое название и решила, что здесь, на берегу Днепра, именно в Киеве, чествование этой битвы будет уместным. Нас, жителей Оболони, никто не спрашивал хотим мы или нет. Поэтому большинство поддержит, чтобы вернуть старое название — Набережная Славутича. Лично я с большим уважением отношусь к поэту, композитору, основателю украинской эстрадной музыки — Владимиру Ивасюку, но на Оболони еще существуют улицы с враждебными названиями и можно им присвоить название великого поэта.
Проспект Героев Сталинграда — проспект в Оболонском районе города Киева, жилой массив Оболонь. Пролегает от путепровода на проспекте Степана Бандеры (как продолжение Набережно-Рыбальской дороги) до Северной улицы.
Проспект запроектирован в конце 60-х годов XX века под названием Набережная (№ 2), с 1970 года — Набережная Славутича, поскольку в начальной части проходит у берега Днепра. Название в честь Сталинградской битвы носит с 1982 года.
Предложение переименовать проспект Героев Сталинграда в Оболонском районе в проспект имени украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка уже выносилось на Киевсовет в 2017 году, тогда депутаты его не поддержали. В то же время в Киеве есть место, связанное с его именем. В Печерском районе на Доме звукозаписи, где вместе со своими коллегами творил украинский выдающийся песенник, установлен памятный мемориальный знак Владимиру Ивасюку. Одновременно в апреле Киевсовет переименовал сквер Дружбы Также Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры. Так, в столице переименовали три железнодорожные станции и одну библиотеку, которые носили названия связанные с страной-агрессором с целью завершения процесса дерусификации.
На разработку новых названий, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты в Киевсовете выделили время до 9 мая. Затем городские депутаты должны принять комплексное решение.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»