Проспект Бажана в столице засиял новым освещением: фото

magictr | 12.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Проспект Желаемая в столице засиял новым освещением: фото

Ртутные и натриевые светильники заменили на 903 новых светодиодных

Проспект Николая Бажана — один из самых масштабных объектов капитального ремонта сетей наружного освещения в 2021 году. В конце декабря он засиял новым Led-освещением.

КП «Киевгорсвет» выступило заказчиком на капитальный ремонт сетей наружного освещения по адресу проспект Николая Бажана, в Дарницком районе города Киева.

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Ртутные и натриевые светильники заменили на 903 новых светодиодных, восстановили более 7 км сети и установили 10 шкаф управления.

одна улица стала безопаснее для водителей и пешеходов в темное время суток благодаря новому освещению.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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