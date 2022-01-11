Проспект Бажана в столице засиял новым освещением: фото
12.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Ртутные и натриевые светильники заменили на 903 новых светодиодных
Проспект Николая Бажана — один из самых масштабных объектов капитального ремонта сетей наружного освещения в 2021 году. В конце декабря он засиял новым Led-освещением.
КП «Киевгорсвет» выступило заказчиком на капитальный ремонт сетей наружного освещения по адресу проспект Николая Бажана, в Дарницком районе города Киева.
Ртутные и натриевые светильники заменили на 903 новых светодиодных, восстановили более 7 км сети и установили 10 шкаф управления.
одна улица стала безопаснее для водителей и пешеходов в темное время суток благодаря новому освещению.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»