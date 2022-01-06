Прошлый год в Киеве побил 25 температурных рекордов
Самым жарким днем года стало 24 июня. Фото: Борис Корпусенко
2021 год был теплым, но нежарким: он вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.
Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги 202 Так, среднегодовая температура в Киеве составляла +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 годов. По показателям он вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.
Самое холодное в прошлом году было 20 января—минус 20,2°С, самое жаркое — 24 июня, когда температура в тени достигла 5°. В целом в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне — соответственно 9 и 10. Также 2021 год вошел в двадцатку. Однако во времена осадки распределились очень неравномерно — почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей. тогда погода в Киеве была самой теплой за 140 лет.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»