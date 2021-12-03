Прошлая киевская осень вошла в пятерку самых сухих
Холоднее всего осенью в Киеве было 17 ноября. Фото: Борис Корпусенко, «Вечерний Киев»
За сентябрь—октябрь в столице выпало лишь 54 миллиметров осадков, что составляет 36% климатической нормы.
Таким образом осень-2021 заняла четвертую позицию у 1991 года. Такие климатические итоги прошедшего времени года обнародовала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции на проспекте Науки средняя температура воздуха нынешней осенью составила 8,9 градуса тепла, что на 0,2 1991-2020 годов.
Холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября. Тогда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза. Теплее всего было 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27.
В ноябре, самое теплое в Киеве было 5 числа. В тот день температура воздуха достигла 15,8 градуса тепла.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»