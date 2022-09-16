Пророссийские митинги в Европе: что требуют участники и кто стоит за этими акциями?

magictr | 16.09.2022 | Политика | Комментариев нет

Митинги в поддержку России прошли в столице Чехии Праге и немецких городах Кельн и Лейпциг.

Пророссийские митинги в Европе: что требуют участники и кто стоит за этим?

Пророссийские митинги в Европе: что требуют участники акциями?

Фото facebook.com/dkyrychenko A A+ A++ В Праге на протест собрались близко 70 тысяч человек. На площади стояли стенды и флаги Коммунистической партии Чехии и евроскептического движения “Триколор”. 

— Премьер Чехии Петр Фиала открыто заявил, что демонстрацию собрали пророссийские силы, действующие против интересов Чешской Республики. Они просто использовали людей, возмущенных ростом цен на энергоносители, поскольку имеют существенные проблемы с оплатой коммунальных счетов, — говорит Давид Стулик, старший аналитик исследовательского центра “Европейские ценности”, эксречник делегации Европейского Союза в Украине. — Некоторые ораторы заявляли, что правительство Чехии более проукраинское, чем прачечное. Что больше заботится об украинцах, чем о собственных гражданах. Напомню, что в начале октября в Чехии состоятся местные выборы, поэтому пророссийские политики пытаются таким образом заявить о себе.

— Акции протеста прошли и в некоторых немецких городах, кто стоит за ними?

— В протесте в немецком Кельне приняли участие около двух тысяч представителей российской диаспоры. Они потребовали от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против России. На этом протесте звучали тезисы российских пропагандистов, что вторжением в Украину россия “защищает русскоязычных людей” на востоке Украины. 

— Действительно, политические партии Германии не причастны к пророссийским акциям протеста в стране, — говорит Александр Кочетков, политический аналитик. — Россия в ФРГ использует проживающих там россиян. А российская диаспора в этой стране достаточно велика (по разным подсчетам, от полутора до трех миллионов человек. — Ред.). 

— Насколько реально, что подобные акции будут продолжаться?

● А. Кочетков: 

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— Шантаж россией Европы своими энергоносителями — это предполагаемый ход. И она будет его наращивать. В частности, и из-за таких протестов. 

● Д. Стулик: 

— Надо ожидать таких протестов в Германии, Нидерландах, Словакии… Пиком протестных акций будет октябрь-ноябрь.

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