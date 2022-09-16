Пророссийские митинги в Европе: что требуют участники и кто стоит за этими акциями?
Митинги в поддержку России прошли в столице Чехии Праге и немецких городах Кельн и Лейпциг.
Фото facebook.com/dkyrychenko A A+ A++ В Праге на протест собрались близко 70 тысяч человек. На площади стояли стенды и флаги Коммунистической партии Чехии и евроскептического движения “Триколор”.
— Премьер Чехии Петр Фиала открыто заявил, что демонстрацию собрали пророссийские силы, действующие против интересов Чешской Республики. Они просто использовали людей, возмущенных ростом цен на энергоносители, поскольку имеют существенные проблемы с оплатой коммунальных счетов, — говорит Давид Стулик, старший аналитик исследовательского центра “Европейские ценности”, эксречник делегации Европейского Союза в Украине. — Некоторые ораторы заявляли, что правительство Чехии более проукраинское, чем прачечное. Что больше заботится об украинцах, чем о собственных гражданах. Напомню, что в начале октября в Чехии состоятся местные выборы, поэтому пророссийские политики пытаются таким образом заявить о себе.
— Акции протеста прошли и в некоторых немецких городах, кто стоит за ними?
— В протесте в немецком Кельне приняли участие около двух тысяч представителей российской диаспоры. Они потребовали от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против России. На этом протесте звучали тезисы российских пропагандистов, что вторжением в Украину россия “защищает русскоязычных людей” на востоке Украины.
— Действительно, политические партии Германии не причастны к пророссийским акциям протеста в стране, — говорит Александр Кочетков, политический аналитик. — Россия в ФРГ использует проживающих там россиян. А российская диаспора в этой стране достаточно велика (по разным подсчетам, от полутора до трех миллионов человек. — Ред.).
— Насколько реально, что подобные акции будут продолжаться?
● А. Кочетков:
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— Шантаж россией Европы своими энергоносителями — это предполагаемый ход. И она будет его наращивать. В частности, и из-за таких протестов.
● Д. Стулик:
— Надо ожидать таких протестов в Германии, Нидерландах, Словакии… Пиком протестных акций будет октябрь-ноябрь.
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