«Пропагандисты кремля неудачно покурили». В оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв
Что известно?
Событие: Возле отделения ФСБ РФ в оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвалась машина. Об этом 25 октября сообщил в Telegram городской голова Иван Федоров.
Детали и комментарии: «Пропагандисты кремля неудачно покурили у отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. данным, возле помещения, в котором ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль», — написал Федоров. Издание «РИА Мелитополь» подтвердило в Telegram, что «хлопок» был в районе бизнес-центра гауляйтера оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.
Коллаборант Владимир Рогов рассказал российским журналистам, что у здания областной телекомпании «ЗаТВ» взорвалось самодельное устройство. По данным российского ТАСС, от взрыва пострадали 5 человек, в том числе сотрудники пропагандистского холдинга «ЗаМедиа», который начал работу в оккупированном Мелитополе 1 августа.
читайте также: ВСУ отбили 10 атак врага на Донецкой областиТакже Иван Федоров сообщил, что ночью в селе Светлодолинское Мелитопольского района прогремели по меньшей мере 7 мощных взрывов. «Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ожидаем хорошие новости от ВСУ!» — подчеркнул он.
Мэр города также посоветовал мелитопольцам, как и жителям всех временно оккупированных территорий, срочно выезжать во избежание принудительной мобилизации. По его словам, ничтожный указ путина о введении так называемого военного положения в 4 украинских областях — это подготовка к мобилизации мужчин в качестве пушечного мяса в ряды русской армии. «Как и в Луганске и Донецке, в Запорожье и на Херсонщине в квартиры и дома мирных жителей будут врываться вооруженные солдаты, похищать мужчин и направлять их на фронт воевать против украинцев. А имущество будут изымать для нужд армии», — заметил Федоров в Facebook. По его словам, сейчас выехать с оккупированных территорий сложно, но возможно, в частности, через Васильевку, Крым и Новоазовск.