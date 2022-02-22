Прокуратура возбудила дело за принудительный вывоз населения из оккупированного Донбасса
Боевики обстреляли Луганскую область. Фото: ГСЧС
По фактам незаконной депортации и принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий на Востоке Украины возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны».
Санкция статьи предусматривает наказание от восьми до 1 заключения. Соответствующие уголовное производство зарегистрировали Луганская и Донецкая областные прокуратуры.
Дело в том, что пророссийские боевики в конце прошлой недели объявили так называемую «эвакуацию». В Россию принудительно вывезли тысячи украинских женщин и детей, находившихся там в ужасных условиях. Кроме того, лидеры боевиков подписали «указы» об общей мобилизации.
По этому поводу в Офисе Генпрокурора Украины заявили, что «вожаки «ЛНР» и «ДНР» оккупационной администрации Российской Федерации осуществляют незаконное перемещение украинских граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях и являются гражданскими лицами с точки зрения международного гуманитарного права».
По словам прокуроров, такие действия могут проводиться только для обеспечения безопасности населения или в случае веских причин военного характера. Пока никаких оснований для этого нет.
«Поэтому эти действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат ст. 49 Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и ст. 85 Дополнительного протокола 1 к Женевым конвенциям, Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Всеобщей декларации о правах человека, Конвенции о правах ребенка, Европейской конвенции о осуществлении прав детей и детства“ и ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины»,— говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, представители «ЛНР» и «ДНР» оккупационной администрации РФ принуждают жителей временно оккупированных территорий и принимать присягу на верность оккупационной администрации.
«Это нарушением ст. 51 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны с 1949 года, прямо запрещающей оккупационному государству принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах», — заявили в прокуратуре. первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам и всем украинцам по поводу российской агрессии против Украины.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»