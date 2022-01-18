Прокуратура инициировала расследование в отношении патрульных, отпустивших виновного в жестоком избиении киевлянина
Патрульные разрешили нападающему покинуть место происшествия. Фото иллюстративный из открытых источников
Киевская городская прокуратура направила в Управление патрульной полиции в столице письмо о проведении полного, всестороннего и объективного служебного расследования в отношении действий правоохранителей, которые выезжали на вызов по избиению киевлянина на Левобережном массиве.
Андрея Аболмасова. Местный житель сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки.
Тот в ответ несколько раз ударил мужчину кулаками по голове, после чего борцовским приемом повалил на землю и начал добивать. К счастью, этому помешал водитель Hyundai, который проезжал рядом и остановился, чтобы помочь.
Он вовремя оттащил нападающего, иначе тот мог убить мужчину до смерти. Бедняга лежал без сознания. 44-летнего киевлянина госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.
«Только при вмешательстве прокуратуры мужчину задержали работники Днепровского управления полиции. Патрульные, прибывшие на место происшествия не вызвали следственно-оперативную группу и разрешили водителю внедорожника уехать»,— рассказала «Вечернему Киеву» глава столичной прокуратуры Надежда Максимец.
За ее именно поэтому было инициировано проведение служебного расследования в отношении патрульных относительно полноты выполнения ими требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного правонарушения. Стеценко. Днепровский райсуд арестовал его на два месяца с правом внесения 992 тысяч гривен залога.
За умышленное тяжкое телесное повреждение новолунию грозит от пяти до восьми лет заключения. По данным СМИ, арестованный, вероятно, является сыном директора комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки — Вадима Стеценко.
Видео инцидента, зафиксированного камерами наблюдения
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»