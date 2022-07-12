«Проиграли все, кто играл с Валерией». 10-летняя чемпионка мира по шашкам собрала более 20 тысяч гривен для ВСУ
Девять дней она проводила уличные турниры.
Фото из сообщения Victor Kovalenko в Facebook A A+ A++
Событие: 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова решила помочь украинским военным. Чтобы собрать деньги, девочка на улице приглашала желающих сыграть с ней в шашки и пожертвовать. За 9 дней она собрала 21 тысячу гривен, которые передала на нужды ВСУ, сообщил волонтер Сергей Притула в Facebook.
Детали и комментарии: «Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал — платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия — чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. +21 000 грн в копилку .Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!» — заметил Сергей Притула.
Вице-президент Федерации шашек Киева Виктор Коваленко сообщил в Facebook, что Валерия — чемпионка мира по шашкам среди девочек до 10 лет. По условиям уличного турнира игрок мог пожертвовать любую сумму, хоть одну гривну. Если он сумел победить или сыграть вничью — играл еще одну партию бесплатно. «Такие условия привлекли много желающих. Приблизительно через час Лера сыграла 25-30 партий и все выиграла! Некоторые игроки приходили повторно, а один мальчик лет восьми сыграл 4 партии. Очень хотел выиграть, но против чемпионки у него не было шансов. Лера даже давала ему. одну шашку форы», — написал Виктор Коваленко.
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Известно, что девочка занимается шашками уже 4 года. «Я хотела помочь нашим воинам и спросила у мамы, как я могу это сделать. Мама спросила, что я умею делать лучше всего. Конечно — играть в шашки», — рассказала она в комментарии «УП.Жизнь». По словам девушки, в первый день она выиграла 1200 гривен, а однажды сумма достигла — 4000 гривен в день. Самый большой донат был 50 долларов. иностранец сыграл только одну партию. «А еще была женщина, с которой я не играла. Она положила 1000 гривен и убежала. Я даже не успела ее поблагодарить», — добавляет чемпионка мира по шахматам. Мама девочки ходила вместе с ней и помогала организовывать уличные игры в шахматы. Ей очень запомнилось, как к дочери подошла женщина, у которой мужчина на передовой, и сказала, что он с собратьями записал для шахматистки видеоблагодарность, но из-за плохой связи его не могут прислать. Поэтому она пришла поблагодарить лично и передать благодарность от ребят с фронта. За 9 дней уличных турниров по шахматам только в двух партиях Валерия сыграла вничью. Ее противником был мужчина средних лет, и он — кандидат в мастера спорта по шашкам.