«Проявите уважение к суверенитету Украины». Президент Германии резко обратился к Владимиру Путину с призывом вывести войска с украинской территории»
Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег, что из-за действий России может начаться голод в Африке.
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Событие:Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом немедленно вывести войска из Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Детали и комментарии:«Проявите уважение к суверенитету Украины, прекратите боевые действия, — сказал Штайнмайер, выступая по случаю Дня немецких католиков в Штутгарте. — Господин путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных президентом Зеленским».
66-летний Штайнмайер также обратил внимание на то, что война путина затрагивает не только людей в Украине — Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, поэтому мировые цены на него резко выросли. «Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке», — предупредил политик.
Отметим, что украинские власти обвиняли Штайнмайера в тесных связях с Владимиром Путиным. В июне 2016 года во время российско-украинской войны и обострения отношений между странами Запада и россией Штаенмайер, занимая должность министра иностранных дел Германии, раскритиковал обучение НАТО вблизи границы России, призвав активнее вести диалог с москвой, из-за чего подвергся критике со стороны партии. Германии Ангелы Меркель. В апреле 2022 года во время полномасштабного вторжения войск России в Украину посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что он поддерживает идею путина о якобы «отсутствии украинского народа». 12 апреля Штайнмайер хотел приехать в Киев, но Владимир Зеленский отказался от этого визита. Читайте также: Обезьяна оспа испугала мир. Что о ней стоит знать?
В начале апреля Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что «признает собственные ошибки» в политике по отношению к России. Он также признал, что его приверженность «Северному потоку-2» была «откровенной ошибкой». Президент Германии объяснял, что его оценка заключалась в том, что путин не допустит полного экономического, политического и морального разрушения своей страны из-за своего имперского безумия. «Я ошибался, как и другие», — говорил Штайнмайер.
12-й президент Германии также пообещал, что его страна будет поставлять Украине оружие в зону военных действий, несмотря на то, что страна до недавнего времени исповедовала «философию безопасности». Берлин уже отправил в Украину новую партию противотанковых гранатометов и мин, однако, по данным издания Spiegel, первые танки от Германии Киев получит в июле.