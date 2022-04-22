Продуктовые ярмарки: в каких районах Киева они работают 22 апреля

magictr | 22.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Продукция в каких районах Киева они работают 22 апреля

Иллюстративное фото: Борис Корпусенко

На мини-ярмарках можно приобрести продукты по более низким ценам.

В восьми районах Киева сегодня работают продуктовые мини-ярмарки. Их можно посетить до 16:00 по адресам:

  • Голосеевский район— просп. Голосеевский, 116;
  • Дарницкий район— ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровский район— ул. Гродненская, 1/35-17А;
  • Печерский район— пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова (на карте станция метро «Кловская»);
  • Подольский район — ул. Степана Бандеры, 3-5 (возле Куреневского парка);
  • Святошинский район— ул. Подлесная, 8;
  • Соломенский район — ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
  • Шевченковский район— ул. Ружинская, 18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20.

На мини-ярмарках можно приобрести картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д.

График работы мини-ярмарок может оперативно меняться.Как сообщал «Вечерний Киев», в Ирпене и окрестных селах сегодня будут бесплатно раздавать пояса.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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