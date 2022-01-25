Продуктовые ярмарки состоятся почти во всех районах столицы: адреса
На ярмарках продают соленья и маринованные помидоры, огурцы и моченые яблоки. Фото: Борис Корпусенко
На этой неделе, 25-30 января, в Киеве будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции.
Овощи, мясо, фрукты, а также соления киевляне могут купить у производителей по ценам несколько ниже, чем в магазинах. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства.
В частности, 25 января (вторник)ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе — просп. Науки, 88;
- Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
26 января (среда) в:
- Голосеевском районе— Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и улицы Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;
- Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- Подольском районе— просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
27 января (четверг) в:
- Голосеевском районе— ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Саксаганского, 69-75;
- Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Туровской и Межигорской);
- Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
28 января (пятница) в:
- Голосеевском районе— просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Печерском районе— пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;
- Соломенский район— ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- Шевченковском районе — ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
29 января (суббота) в:
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5.
30 января (воскресенье) в:
- Голосеевском районе— ул. Метрологическая, 11Б-17/1;
- Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Печерском районе— ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.
Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с строгим соблюдением противоэпидемических требований.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»