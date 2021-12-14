Продуктовые ярмарки состоятся на этой неделе во всех районах столицы: адреса
На ярмарках можно поторговаться. Фото: Борис Корпусенко
На этой неделе в Киеве пройдут традиционные ярмарки. Свежие овощи, мясо, а также сезонные фрукты киевляне могут купить у производителей по ценам несколько ниже, чем в магазинах.
С 14 по 19 декабря в сельскохозяйственной продукции будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом информирует Департамент промышленности и развития предпринимательства.
Да, ярмарки состоятся:
14 декабря (вторник):
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- в Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Подольском районе — ул. Юрковская, 25;
- в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
15 декабря (среда):
- в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в границах просп. Науки и ул. Малокитаевской), просп. Валерия Лобановского, 196-198/22;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- в Подольском районе — просп. Правды, 5-11;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
16 декабря (четверг):
- в Голосеевском районе — ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Саксаганского, 69-75;
- в Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- в Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- в Подольском районе — ул. Юрковская, 25;
- в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
17 декабря (пятница):
- в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116 Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Подольском — ул. Полковая, 72, ул. Ивана Выговского, 10-12;
- в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
- в Соломенском районе— ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе — ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
18 декабря (суббота):
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21, ул. Петра Калнышевского, 1-5;
- в Подольский район — просп. Правды, 47;
19 декабря (воскресенье):
- в Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.
Киев также готовится к открытию площадок по продаже живых новогодних деревьев. Они будут работать с 15 до 31 декабря. В мэрии выложили в свободный доступ адресный перечень 187 елочных ярмарок в Киеве, его можно просмотреть по ссылке.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»