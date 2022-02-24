Продуктов в магазинах достаточно: об этом заявили АТБ, Сильпо и другие сети
АТБ-маркет. Фото: из открытых источников
Наибольшие украинские торговые сети призвали украинцев не поддаваться панике из-за вторжения России в Украину. Они заверили, что у них достаточно запасов продуктов.
Представители корпорации АТБ заверили, что сейчас работают в усиленном и мобилизованном режиме. А все магазины торговой сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме.
Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении.
Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем,— говорится в официальном заявлении АТБ в Facebook.
В компании подчеркнули, что ситуация — контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна поддержка: «спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь». , заявили в Фейсбуке, что будут пытаться обеспечить работу магазинов в обычном режиме.
Однако некоторые магазины в четверг, 24 февраля, не будут работать из соображений безопасности работников и клиентов. О том, какие магазины работают и по какому графику, можно будет узнать из соцсетей и горячих линий.
«Мы делаем все возможное для того, чтобы в максимальном количестве украинцев оставался доступ к продуктам»,— подчеркнули в Fozzy. Group.
В отдельном заявлении Сильпо добавили, что работают над поставкой товаров из их распределительных центров, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкций на Россию.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»