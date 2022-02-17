Продолжается предварительное голосование за проекты Общественного бюджета
На предыдущий сбор голосов есть 20 дней.
Из 16 февраля, согласно новым параметрам Общественного бюджета, все проекты ГБ-7 отправились на предварительный сбор голосов.
Инициаторам проектов следует сейчас собрать 75 голосов, независимо от суммы и статуса. Это нужно для того, чтобы проект попал на публичное обсуждение и экспертизу. На сбор голосов есть 20 дней, до 7 марта.
«У всех пользователей есть по 10 голосов, которые они смогут отдать за 10 проектов в любой тематике. Лидеры на этом этапе, к сожалению, не смогут голосовать за свои проекты. Однако уже на следующем, «большом» голосовании вы сможете поддержать свои проекты, как обычно»,— объясняют в группе поддержки ГБ в Facebook «Совместно».
Как только авторы соберут 75 голосов, проект автоматически получит статус Экспертиза». К слову, основное голосование за проекты ГБ-7 состоится с 12 мая (с 09:00) до 5 июня 2022 года.
Анна Даниленко, автор проекта «Велопространство „ТРОЯ“: общественное место для развития сообщества района», собрала необходимое количество голосов в первый же день.
«Мы перешли на следующий левел с проектом публичного пространства на Трои для велосипедистов. За сутки собрали 75 голосов, и допущения к экспертизе. Как велосипедистка, я радуюсь, что у нас сформировалось такое клевое сообщество, и что желание его системно развивать»,— написала Анна Даниленко.
Всю информацию по ГБ-7 можно найти на сайте: ://gb.kyivcity.gov.ua/.
Всего на ГБ-7 подано 1267 проектов на сумму 687505341 гривну. Из них 230 крупных проектов на сумму 384574580 гривен и 1037 проектов на сумму 302930761 гривну. В целом за время реализации проектов Общественного бюджета за 1 миллиард гривен Активные горожане подали более 7,8 тысячи проектов на сумму почти 5 млрд грн.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»