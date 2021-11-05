Продолжается модернизация одной из старейших ТЭЦ в столице
На Дарницкой ТЭЦ завершают установку третьего электрофильтра. Фото: прессслужба КГГА
Воздух на левом берегу столицы станет чище — на Дарницкой ТЭЦ завершают установку третьего электрофильтра.
Монтаж современного оборудования планируют завершить к концу года. Это уже третий электрофильтр, построенный за последние несколько лет ООО «Евро-Реконструкция».
В целом же программа модернизации станции предусматривает установку четырех электрофильтров и оснащение системами серо- и азотоочистки, а также закрытие золотоотдела. Об этом во время инспекции работ сообщил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.
«В рамках инвестиционной программы ООО „Евро-Реконструкция“ постепенно осуществляет реконструкцию имеющегося газоочистного оборудования пылеугольных котлоагрегатов станции Дарницкой ТЭЦ. Проектом предусмотрено поочередное строительство 4-х современных высокотехнологичных электрофильтров. Далее, согласно требованиям Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок, предусмотрена установка сероочистки и азотоочистки с доведением концентрации выбросов указанных веществ до европейских норм»,— отметил Петр Пантелеев.
В конце 2018 года построен первый электрофильтр на котлоагрегате ст. №6, общей стоимостью 98,6 млн грн. В 2020 году построен электрофильтр на котлоагрегате ст. № 7. Стоимость строительства составила 113 млн грн и силос для складирования сухой золы после электрофильтров.
Эксплуатация электрофильтров дает возможность уменьшить выбросы твердых частиц из каждого котлоагрегата в 80 разов и достигнуть концентрацию по1 выбросам мг/куб. м, что соответствует европейским требованиям.
Дарницкая ТЭЦ одна из старейших в столице и работает на угле. На современном этапе станция, обеспечивающая теплом и горячей водой жителей Днепровского и Дарницкого районов, нуждается в модернизации, в первую очередь, с целью улучшения ее экологических показателей.
По объемам и составу производственных выбросов после электрофильтров предприятие непрерывной системы мониторинга.
Данные об экологических показателях концентрации веществ в виде пыли из котлаагрегатов №№ 5, 6, 7 доступны в онлайн-режиме на сайте Дарницкой ТЭЦ.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»