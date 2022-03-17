Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем, Виталий Кличко

magictr | 17.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Призываю&nb ;проявлять единство во всем, — Виталий Кличко

Виталий Кличко. Скрин видео

Рашисты снова ночью атаковали Киев. Мэр столицы Виталий Кличко попросил жителей столицы быть бдительными и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

«Друзья! Дорогие киевляне! Враг несет потери, но не оставляет попыток уничтожить наше государство. Продолжает атаковать и столицу. Один человек погиб, двое пострадавших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Дарницком районе. Взрывной волной поврежден соседний дом»,— отметил мэр.

Спасатели еще работают на месте.

Виталий Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги. И следовать сразу в укрытие. Работают силы ПВО, отражающие атаки врага из воздуха.

«Наши Вооруженные силы героически противостоят оркам. Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем. Помогать каждый на своем месте. Работой, вниманием и попечительством о людях, которые рядом, соблюдением правил военного времени», — подчеркнул мэр. пожар и разрушение жилого дома в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, на месте эвакуировано 30 человек.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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