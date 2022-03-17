Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем, Виталий Кличко
Виталий Кличко. Скрин видео
Рашисты снова ночью атаковали Киев. Мэр столицы Виталий Кличко попросил жителей столицы быть бдительными и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.
«Друзья! Дорогие киевляне! Враг несет потери, но не оставляет попыток уничтожить наше государство. Продолжает атаковать и столицу. Один человек погиб, двое пострадавших в результате попадания обломков ракеты в многоэтажное здание в Дарницком районе. Взрывной волной поврежден соседний дом»,— отметил мэр.
Спасатели еще работают на месте.
Виталий Кличко призвал киевлян не пренебрегать сигналами тревоги. И следовать сразу в укрытие. Работают силы ПВО, отражающие атаки врага из воздуха.
«Наши Вооруженные силы героически противостоят оркам. Призываю всех быть бдительными и проявлять единство во всем. Помогать каждый на своем месте. Работой, вниманием и попечительством о людях, которые рядом, соблюдением правил военного времени», — подчеркнул мэр. пожар и разрушение жилого дома в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, на месте эвакуировано 30 человек.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»