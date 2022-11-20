Привлекают магов и гипнотизеров. Охрана готовится защищать Путина от переворота
77% россиян поддерживают войну против Украины.
Событие:В России стали готовиться к возможному государственному перевороту. Об этом сообщает НВ со ссылкой на оппозиционное российское издание The Insider.
Детали и комментарии:По информации источника, в центре Москвы еще 26 октября появилась боевая техника и вооруженные люди. В Федеральной службе охраны (ФСО) объяснили проведением так называемых планово-тактических учений, касающихся нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти. На самом деле, как пишет оппозиционное российское издание The Insider, которое получило доступ к документу, охрана Путина просто готовится защищать диктатора от переворота, и эти тактические учения — небольшая часть спецмер на случай перевода ФСО в режим военного времени.
В документе говорится, что у защитников первых лиц РФ в случае госпереворота могут возникнуть подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и волнение за свою жизнь. Как пишет The Insider, в РФ боятся, что против кремлевских властей будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз. Чтобы этого избежать, ФСО предлагает использовать «контрнавивание», проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками и еженедельные политзанятия, а также коллективное посещение храма. Кроме того, агенты иностранных разведок, которые будут осуществлять госпереворот, могут добраться до родственников офицеров. Особый акцент делают на том, что «враг» обладает гипнотическими способностями.
Помимо соцсетей и гипноза, в России считают, что противник намерен применить более «изощренные» методы: программные и аппаратные закладки, содержащие функции создания звуковых и визуальных эффектов, психокорректирующие игры, а также химические и биологические рецептуры психологического действия. За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов, входящий в особо засекреченные сотрудники охраны и открытую информацию о нем крайне мало. По данным СМИ, генерал якобы не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов. руководству ФСО», — пишет издание.
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В то же время, представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что 75% россиян поддерживают войну против Украины. Об этом говорится на сайте ведомства. «Политика Кремля — это не политика всего населения РФ. Хотя, по некоторым оценкам, 75 процентов населения России поддерживают войну против Украины. Это результат кремлевской пропаганды в течение длительного времени, более 10 лет, — говорит Вадим Скибицкий. — Мы наблюдали такую ситуацию во времена Советского Союза, такая же угроза. Кто враг? Запад. Это тоже самое. Ничего нового», — говорится в сообщении.
Согласно результатам исследования центра Carnegie Endowment for International Peace, с марта по сегодняшний день отношение россиян к войне в Украине фактически не изменилось. «В РФ, которая из-за собственной агрессии несет серьезные потери, к войне относятся как к еще одной пандемии, — констатирует Carnegie Endowment for International Peace. — И хотя доля россиян, не поддерживающих агрессию, выросла с 14% в марте до 20 % в июне, из-за усиления репрессий и разочарования в эффективности протестов мощных массовых выступлений против власти в России так и не произошло».