Приставил нож к горлу: столичные правоохранители задержали разбойника из Гидропарка
Рецидивисту грозит до 10 лет тюрьмы. Фото из открытых источников
Нападающий приставил нож к горлу 56-летнего мужчины, который занимался на уличных тренажерах у Гидропарка, и отнял у него смартфон и 600 гривен.
Перед этим разбойник запрыгал жертве глаза. Следователи Днепровского управления полиции разыскали и задержали нападающего. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний уроженец Киевщины. У него нашли три паспорта на имя других граждан Украины. Один из этих документов он предъявил в ломбарде, когда сдавал мобильный телефон жертвы.
Как сообщили в полиции Киева, рецидивиста задержали на Центральном железнодорожном вокзале. При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении в разбое, совершенном повторно. Мужчине грозит от семи до десяти лет заключения с конфискацией имущества.
В Киевской городской прокуратуре отметили, что сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Между тем в Киеве будут судить банду рэкетиров, которые похищали людей, запугивали, избивали и отбирали деньги.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»