Принципы безбарьерности внедряют в новых общественных просторах столицы
В столице проживают более 160 тысяч человек с инвалидностью, из них почти 12 тысяч — дети до 18 лет. Для того, чтобы им было комфортно, столица внедряет принципы безбарьерности в новых общественных пространствах, при строительстве сооружений, переоснащает существующую инфраструктуру.
В то же время очень важно, чтобы представители городской власти понимали потребности людей с инвалидностью. Для этого проводятся соответствующие учения — семинары для руководителей райгосадминистраций, департаментов и коммунальных предприятий.
Так лекцию по темам принципов универсального дизайна в общественных помещениях провел консультант по доступности от «Глобального альянса доступных технологий и сред» Александр Ворона. Об этом сообщил глава городского комитета доступности, первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
«Каждое публичное пространство должно быть приспособлено ко всем группам населения. Пониженные бордюры, пандусы, тактильная плитка — безусловно, важны, но это одна из составных частей широкого философского понятия безбарьерности. Мы стремимся к тому, чтобы каждое решение в городе принималось с учетом инклюзии и принципов универсального дизайна», — прокомментировал Алексей Кулеба.
Он добавил, что одной из главных задач, которые перед собой ставит городской комитет доступности, чтобы в каждом департаменте, коммунальном предприятии, все РГА были определены ответственные за направление работы по безбарьерности.
«Мы перезагружаем работу комитета доступности и обновляем состав районных комитетов. Туда максимально должны быть вовлечены представители общественных организаций, непосредственно работающих с людьми с инвалидностью. Ничего для нас без нас — так звучит важный месседж в теме инклюзии, и мы нацелены его неукоснительно соблюдать», — добавил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
В современных общественных пространствах обязательно в универсальный дизайн. Примеры безбарьерных территорий: Арсенальная площадь, парк на Троещине, парк «Наталка» и многие другие.
Кстати, для перевозки детей с инвалидностью в столице планируют приобрести специальные школьные автобусы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»