Прилет Порошенко в Украину: фото
17.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
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фото Бориса Корпусенко
Сегодня, 17 января, в аэропорту «Киев» пятого Президента Украины встречали тысячи сторонников. Небезразличные украинцы приехали из разных областей, чтобы поддержать бывшего главу государства, обвиняемого в измене и финансировании терроризма. И сам Порошенко, и его сторонники считают дело политическим и обвиняются действующую власть в давлении на оппозицию.
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фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»