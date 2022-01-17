Прилет Порошенко в Украину: фото

magictr | 17.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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Прилет Порошенко в Украину: фото

фото Бориса Корпусенко

Сегодня, 17 января, в аэропорту «Киев» пятого Президента Украины встречали тысячи сторонников. Небезразличные украинцы приехали из разных областей, чтобы поддержать бывшего главу государства, обвиняемого в измене и финансировании терроризма. И сам Порошенко, и его сторонники считают дело политическим и обвиняются действующую власть в давлении на оппозицию.

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину : фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину : фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото< /p>

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину : фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

Прилет Порошенко в Украину: фото

фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»

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