Приключения и любви: что нового в столичных кинотеатрах
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К Дню святого Валентина на широкие экраны вышли музыкальная комедия с Джей Лое и короткометражки о любви в Париже. Также среди новинок — детектив по Агате Кристи, приключения кладоискателя и китайская анимация.
Музыкальная комедия «Выйду за тебя»
Певица Кэт Вальдес (Дженнифер Лопес) и певец Бастиан (Малума) — самая популярная звездная пара мира. Они красивы, талантливы и влюблены друг в друга. Их новая песня, где речь идет о предложении жениться, стремительно набирает популярность, поэтому парочка решает жениться прямо во время их концерта, который будет транслироваться вживую на весь мир. Но за мгновение до выхода на сцену Кэт узнает, что Бастиан изменяет ее ассистентке. Кэт решает жениться на первом же своем фанате, который попал ей на глаза. И это Чарли (Оуэн Уилсон), простой учитель математики, оказавшийся на концерте случайно за компанию с друзьями.
Мелодра«Париж, я люблю тебя»
Это совместный проект Франции, Германии, Лихтенштейна и Швейцарии, снятый в 2006 году. К участию привлекли ведущих художников со всего мира. Романтическая лента стала своеобразной визитной карточкой города. Фильм впервые был показан на Каннском кинофестивале. Каждый из фрагментов — это история чьей-то любви, жизни, знакомства или прощания.
Уголовная драма «Смерть на Ниле»
Экранизация одноименного романа Агаты Кристи, вышедшего в свет в 1937 году . Лента стала продолжением фильма «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года.
Детектив Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) отправляется в отпуск. Это должно быть незабываемое путешествие на корабле по Нилу. И она таки станет незабываемой, но вовсе не из-за безмятежности и легкости атмосферы. Детективу снова придется применить весь свой талант и ум, чтобы раскрыть преступления, которые здесь произошли. shhonbspnovogo-unbspstolichnih-kinoteatrah-3a7a213.jpg» alt=»Приключения и любви: что нового в столичных кинотеатрах» />
Приключенческий боевик
Бесстрашный кладоискатель и приключений Натан Дрейк (Том Холланд) является потомком пирата Фрэнсиса Дрейка. Через 400 лет после смерти Фрэнсиса в руки молодого Натана попадает артефакт, который сможет привести его к таинственному острову, где можно найти желанные сокровища. Лента создана по сюжету одноименной видеоигры. =»Приключения и любовь: что нового в столичных кинотеатрах» />
Фэнтезийный анимационный боевик «Стражи Теракоты»
На протяжении многих веков в подземельях не утихает война между часовыми Теракоты и магическими существами Ониксами. Смелый юноша решил стать полноценным воином. Для этого ему нужно было поймать живого Оникса. Ища загадочное существо, он встречается с девушкой, имеющей такую же цель. Чтобы добиться успеха, они решают вместе раскрыть тайну постоянных приступов загадочных существ. Совместные поиски сближают героев, поэтому вскоре между ними возникает несколько больше, чем просто дружба.
Источником вдохновения для создания анимации стала терракотовая армия — археологическая памятка древнего Китая, включающая в себя около 8 тысяч скульптур. О самом большом в мире собрании терракотовых скульптур узнали в 1974 году случайно. Сейчас это музейный комплекс, который находится под охраной ЮНЕСКО.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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