Пригожин бросает вызов Путину. Чего ждать от владельца частной армии «Вагнер»?
Сейчас он все более активно влияет на принятие военных и политических решений в Кремле.
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Российский бизнесмен Евгений Пригожин открыл в Санкт-Петербурге “ПВК Вагнер Центр”. По его словам, здесь будут работать специалисты в области оборонных и информационных технологий для повышения обороноспособности России. Аналитики говорят: открытие представительства частной военной компании “Вагнер” свидетельствует о том, что Пригожин намерен стать субъектом политической борьбы в России. И это не сулит ничего хорошего кремлевскому режиму.
Добавим, что Евгений Пригожин, кроме частной армии, является основателем Агентства интернет-исследований, более известного как фабрика троллей в информационной войне против Украины. Его часто называют поваром Путина из-за крупного бизнеса в сфере питания, который зарабатывает по государственным заказам.
Вправду ли альтернативный центр силы Пригожина может взорвать путинскую вертикаль власти? Об этом — в разговоре с директором Украинского института политики Русланом Бортником и руководителем политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорем Рейтеровичем.
— Как считаете, зачем Пригожину “ПВК Вагнер Центр”?
● Р. Бортник:
— Россия планирует готовить все больше наемников, чтобы использовать их для черных дел, к которым не хочет привлекать своих солдат или спецназовцев. Добавлю, что, по данным нашей разведки, к боевым действиям на территории Украины привлечено более 8 тысяч “вагнеровцев”.
Частные военные компании в РФ постепенно превратились в инструмент государственной политики. Их даже тяжело назвать частными. Это на самом деле государственные военные компании, которые используют негосударственный статус, но их финансируют на средства российского госбюджета, сопровождают работники ФСБ и других силовых структур. И И. Рейтерович:— Пригожин увеличивает свое представительство в регионах, у него появляются новые возможности коммуникировать с губернаторами и раздавать им указания для того, чтобы вербовать дополнительные силы в группу “Вагнер” (хотя Пригожин ее не возглавляет, но все понимают, что он является ее владельцем). В то же время Пригожин готовит себе на будущее политическую платформу (появились слухи, что это даже может быть партия), которая аккумулирует самые радикальные слои населения РФ.
— Каковы шансы основателя ПИК “Вагнер” перетащить одеяло на себя? Говорят, он хочет добиться увольнения с должностей руководителя минобороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова…
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● Р. Бортник:
— Сейчас у Пригожина высокое доверие лично Путина. Но в будущем он может стать одним из лидеров российских урапатриотов и возглавить ультрарадикальный имперский проект. Все-таки Путина внутри российской политической системы так не воспринимают — для ультрапатриотической среды он не является абсолютным авторитетом.
Что касается Шойга и Герасимова, то они уже и так отстранены от управления войной против Украины. Их функции выполняют генералы, назначение которых Путин согласовывает с Пригожиным и Кадыровым.
Добавим, что устранение Герасимова и Шойгу имеет еще и другой смысл — экономичный. Министерство обороны России распоряжается денежными средствами в объеме почти 100 миллиардов долларов. Думаю, что Пригожин вместе с Кадыровым не прочь поставить на должность министра обороны своего человека прежде всего для контроля над финансовыми потоками.
● И. Рейтерович:
— Пригожин не входит в ближайшее окружение Путина. Но активно борется за то, чтобы занять ведущее место у трона. Сейчас Пригожин демонстрирует Путину: мол, твои ближайшие союзники не смогли выполнить поставленные задачи, а я могу, несмотря на законные рамки и так далее. То есть здесь скорее речь идет о борьбе за место под солнцем.
— Может ли Пригожин в будущем составлять конкуренцию Путину и использовать частную армию для борьбы за власть?
● И. Рейтерович:
— Когда в России активизируется борьба за место Путина (если он отойдет от власти тем или иным способом) или начнется процесс так называемого транзита власти, Пригожин может выйти со своей частной армией на сцену и предложить услуги тому, кто ему больше заплатит или пообещает. То есть он, вероятнее всего, захочет не столько стать конкурентом Путина, сколько получить статус какого-то очень мощного регионального князя вроде Кадырова.