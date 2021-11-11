При Киевской академии искусств собираются создать Наблюдательный совет
Академия искусств. Фото: из открытых источников
Коллегиальный совещательный орган, в частности, будет заниматься привлечением меценатских средств.
Учебное заведение «Киевская академия искусств» было создано в 1994 году, как Киевская детская Академия искусств и реорганизованное в 2018 году в Муниципальное заведение высшего образования «Киевская Академия искусств».
В основу концепции образовательной деятельности Академии заложили инновационную идею непрерывной. То есть речь идет о сочетании начального, среднего и высшего звеньев профессионального обучения в одном заведении.
Автором этой концепции был народный артист Украины, профессор, академик Национальной академии искусств Украины, член-корреспондент Национальной академии педагогических наук Украины, композитор и музыкально-общественный деятель Михаил Чембержи.
Наблюдательный совет, создание которого поддержали депутаты Киевсовета на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта, будет заниматься решением перспективных задач и привлечением меценатских средств для развития уникального в мировых масштабах учебного заведения.
Также этот совещательный орган будет создавать комфортные условия для получения высококачественного образования и будет помогать внедрить инновационные технологии в организацию образовательного пространства.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»