Президента США Джо Байдена сравнили с Владимиром Лениным

magictr | 25.04.2021 | Политика | Комментариев нет

Президента США Джо Байдена сравнили с Владимиром Лениным

Сенатор из США Джон Кеннеди сравнил американского лидера Джо Байдена с Вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Он также резко раскритиковал политику действующего главы государства.

Джон Кеннеди выразил разочарованность политикой Джо Байдена, многие действия которого на самом деле продиктованы «ненавистью к Америке».

«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина», — считает сенатор.

Теперь, уверен Кеннеди, Байдену срочно необходимо «взяться за ум», иначе жизнь простых американцев может превратиться в «имитацию ада».

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