Президента США Джо Байдена сравнили с Владимиром Лениным
25.04.2021 | Политика | Комментариев нет|
Сенатор из США Джон Кеннеди сравнил американского лидера Джо Байдена с Вождем мирового пролетариата Владимиром Лениным. Он также резко раскритиковал политику действующего главы государства.
Джон Кеннеди выразил разочарованность политикой Джо Байдена, многие действия которого на самом деле продиктованы «ненавистью к Америке».
«Я знал, что президент Байден будет левее центра, но я и помыслить не мог, что он будет левее Ленина», — считает сенатор.
Теперь, уверен Кеннеди, Байдену срочно необходимо «взяться за ум», иначе жизнь простых американцев может превратиться в «имитацию ада».