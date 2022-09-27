Президента РФ Владимира Путина ждет судьба Осамы бен Ладена
Какие еще сценарии отстранения кремлевского диктатора от власти могут быть применены?
Событие:Кремлевского диктатора Владимира Путина ждет судьба террориста Бен Ладена из-за военных преступлений в Украине. Такое мнение в интервью изданию Obozrevatel высказал экс-руководитель службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.
Детали и комментарии: «Бен Ладен тоже долгое время применял разные механизмы, но наконец США нашли варианты его уничтожения и провели операцию», – сказал Маломуж.
Экс-руководитель службы внешней разведки также не исключает, что мировая общественность рассматривает вариант физической ликвидации российского диктатора, но лишь пока в теории.
«Теоретически вариант физической ликвидации путина рассматривается. этого террориста нужно ликвидировать методом теракта. Большинство политиков, начиная с руководства США, думаю, таких санкций не дадут. Но, конечно, когда встанет вопрос о ядерной войне, все средства станут приемлемыми. Спецслужбы в любом случае прорабатывают такие варианты» ; подчеркнул Николай Маломуж.
Он предположил, что для устранения кремлевского диктатора могут быть применены несколько сценариев, потому что он будет представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира.
Напомним, спецслужбы США 2 мая 2011-го в Пакистане ликвидировали террориста №1 Осаму бен Ладена. Сообщения о смерти подтвердили в «Аль-Каиде», а также лично президент США Барак Обама. Обстоятельства его смерти до сих пор не обнародованы. После завершения атаки американцы доставили тело бен Ладена в Афганистан для идентификации. В тот же день с соблюдением мусульманских обычаев он был похоронен в Аравийском море.
Другой вариант отстранения путина от власти Николай Маломуж видит в том, что окружение президента, а также силовые структуры РФ могут выступить против него. Это станет возможным, когда украинский фронт начнет «сыпаться» или когда российский диктатор поставит мир на грань ядерной войны. Но сейчас путин все еще контролирует силовой блок страны. В частности, кремлевский диктатор использует для этого «перекрестный» контроль. одни силовые структуры контролируют другие. Но такая тактика не вечна.
читайте также: На протестах против мобилизации в Дагестане задержали около 90 человек «Пока не наступил окончательный провал путина, они продолжают держаться за него, потому что предполагают, что могут быть не просто репрессии в отношении отдельных руководителей силовых структур, а они будут просто исчезать. К ним будут применяться самые жестокие несудебные меры», – объяснил генерал.
По его оценкам, дальнейшие неудачи армии РФ на фронте и ядерный шантаж приведет к тому, что окружение кремлевского диктатора «поднимется».
О том, что россияне могут сбросить свергнуть режим российского диктатора заявляет и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против грубости режима в Иране, и россияне могут свергнуть Путина», – написал он в Twitter.
По словам Ландсбергиса, не стоит недооценивать силу свободы.