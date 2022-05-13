Президент Украины ввел важное боевое отличие. Ее история достигает времен УПА
Что нужно знать о награде «Крест боевых заслуг», которую могут получить украинцы и иностранцы?
Украинским военным, самоотверженно обороняющим родную землю, теперь будут вручать Крест боевых заслуг. Его будут присуждать “за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся геройский поступок при выполнении боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником, за выдающиеся успехи в управлении войсками при ведении военных (боевых) действий”, — говорится в указе Президента.
Получить награду могут украинцы, иностранцы и лица без гражданства. Вручение может быть проведено посмертно.
Крест боевых заслуг производится из серебра с позолотой, его размер — 40 миллиметров. В
центре награды — трезубец на синем фоне. Вручить ее могут не более трех раз. В случае награждения второй раз к ленте прикрепляют серебряный знак в форме дубовой ветви, в третий раз – mdash; такой же, но с позолотой.
Вид новой украинской награды почти идентичен Кресту Боевой Заслуги — высшей военной награде УПА. Ее ввели в январе 1944 года приказом главного командира УПА.
“Эту награду мог получить каждый воин УПА — без разницы командир он или рядовой — за боевые заслуги во время своей службы в рядах УПА, — рассказывает Иван Попович, директор музея-тайника подпольной типографии УПА. — Вместо награды сначала выдавали временные удостоверения. А в апреле 1950 года талантливый художник УПА Нил Хасевич направил письмо с проектом наград УПА в Украинский Главный Освободительный Совет. Всего он разработал дизайн 16 наград. Среди них были и Кресты Боевой Заслуги. Разделялись они на Золотые, Серебряные и Бронзовые. Проект утвердили, и первые награды изготовили за границей в 1951 году.
“Эти награды передавали кур’ерами в Украину, но уповцы, которых ими награждены, не могли их получить, многие из них в это время погибли, — рассказывает Николай Посевнич, кандидат исторических наук. — Поэтому после начала российско-украинской войны, захвата Крыма и Донбасса мы решили все-таки вручить высокие награды потомкам награжденных бойцов. Историки в разных регионах объединились, и удалось найти документы о более чем 1061 награжденном Крестами Боевой Заслуги и Крестами Заслуги. Мы установили потомков 400 уповцев и передали им награду. На сегодняшний день удалось идентифицировать уже более 600 награжденных воинов. Чтобы завершить эту работу, нужно еще немного времени, ведь в приказах о награждении уповцев указывали псевдо, а не фамилии.
По словам историка, очень часто эту награду повстанцы получали посмертно. В документе обязательно указывали, за какой поступок воина награжден. Николай Посивнич отмечает, что церемония получения наград за родных была удивительно трогательной, ведь это — как возвращение справедливости для тех, кто тогда отстаивал Родину. И вот теперь новое отличие будет получать уже следующее поколение украинских героев. Что известно об Ил-80
“Эта наследственность поколений очень важна, — говорит Иван Попович. — Нет смысла придумывать новые награды, если в нашей истории таковы были — очень хорошие и важные. И это правильно, что мы их вернули”.
Первым, кому вручили Крест боевых заслуг, который утвердил Президент, стал генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ. “За отвагу, за мудрость, за организацию эффективного отпора российскому вторжению”, — отметил Владимир Зеленский.
Также награждены заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, боевая медичка 72-й отдельной механизированной бригады сержантка Дарий Мазуренко, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Ох -й отдельной механизированной бригады капитана Владислава Калиевского.
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