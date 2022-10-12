Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал создание новой команды в Украине. Не все в восторге от такой идеи
Некоторые болельщики говорят, что не будут знать, кого поддерживать во время матча.
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“В УАФ есть идея, чтобы со следующего года в чемпионате Украины была команда ВСУ. Я уверен, что мы придем к этому, эта команда будет самой любимой в стране. Сори, но нет “Шахтер”, нет “Динамо”, нет “Днепр” не смогут таскаться по болельщикам с командой ВСУ. Она будет собрана из лучших ребят, она будет радовать болельщиков в чемпионате”, — сказал Андрей Павелко. Реально ли создать такой футбольный клуб в Украине?
“Во многих странах Европы есть армейские команды, — говорит главный тренер “Карпат” Андрей Тлумак. — Поэтому появление такого в Украине не вызовет какого-либо неприятия, тем более теперь. Но есть очень много вопросов: например, финансирование. В настоящее время средний или даже минимальный бюджет клуба УПЛ – mdash; где-то два миллиона долларов в год. Кто будет давать эти средства? Еще одно — команду следует прикрепить к какому-то городу, и это уже будет проблема.
По спортивному принципу просто так заявиться в УПЛ невозможно. Делать исключение? Будет прецедент. Занять чье-то место — тоже некорректно. Разве, как вариант, создать его на базе ФК “Мариуполь”, которому дали год отсрочки из-за оккупации.
На словах создать такую команду можно, но на практике юристам и футбольным чиновникам следует изрядно поразмыслить, как это все оформить”.
Некоторые футбольные болельщики пока не в восторге от такой идеи. Говорят: если я болею за “Динамо” и оно играет против команды ВСУ, то кого поддерживать во время матча?
читайте также: Массированные ракетные атаки РФ против украинских городов осудили в ПАСЕ и президенты 11 европейских стран.“Проблема не только в болении “за” или “против”, проблема сугубо практическая, — добавляет 47-летний Владислав Ващук, легенда украинского футбола. — Есть же регламент, как попасть в УПЛ. Для начала следует отыграть сезон в любительской лиге. Затем выиграть вторую лигу, выиграть первую и тогда стать участником УПЛ. Если же силой там занять чье-то место или просто переименовать один из клубов в “ВСУ”, то будет конфликт.
Второе — подбор игроков. Кто там будет играть? Каков будет их результат в противостоянии с профессиональными футболистами, которые посвящают этому спорту и тренировкам каждый день своей жизни? Если же под бренд “ВСУ” набрать профессионалов, чтобы они показывали результат, тогда нивелируется сама суть названия этой команды.
Лучше и вполне логично было бы создать такую команду из военных для участия в выставочных матчах. Чтобы эта команда ездила по всем городам страны, участвовала в благотворительных матчах, собирала деньги для детей, для восстановления инфраструктуры, для реабилитации раненых. Вот за появление такой команды — я двумя руками “за”.
“Андрей Павелко прав, говоря, что такая команда получила бы безумную поддержку в Украине, — говорит вратарь-легенда 51-летний Игорь Шуховцев. — Я сам участвую в благотворительных матчах с ребятами, которые только что вылезли из окопов. Это невероятно — публика от них бешенее. Но давайте сначала переберем русскую на поле боя, а уже потом сыграем в футбол на самом высоком уровне.