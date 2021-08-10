Президент России высказал благодарность Главе Башкирии за создание условий для инвесторов
10.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
Президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита в Башкирию, состоявшейся 6 августа, поблагодарил Главу республики Радия Хабирова за создание в регионе хороших условий для инвесторов.
Я разговаривал с австрийским партнером, который мне рассказал о своих планах. Их у него в четыре этапа и объем инвестиций очень приличный за миллиард евро. Это доверие к тем людям, которые создают им условия. В данном случае – это руководство республики. Из этого из всего и складывается успех. Без успешной работы нет хороших перспектив, а они здесь есть.
Владимир Путин, Президент РФ