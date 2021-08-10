Президент России высказал благодарность Главе Башкирии за создание условий для инвесторов

magictr | 10.08.2021 | Новости | Комментариев нет

Президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита в Башкирию, состоявшейся 6 августа, поблагодарил Главу республики Радия Хабирова за создание в регионе хороших условий для инвесторов.

Президент России высказал благодарность Главе Башкирии за создание условий для инвесторов

Я разговаривал с австрийским партнером, который мне рассказал о своих планах. Их у него в четыре этапа и объем инвестиций очень приличный за миллиард евро. Это доверие к тем людям, которые создают им условия. В данном случае – это руководство республики. Из этого из всего и складывается успех. Без успешной работы нет хороших перспектив, а они здесь есть.

Владимир Путин, Президент РФ

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