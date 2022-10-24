Президент «Мотор Сичи», обвиняемый в госизмене, имел российское гражданство с 2000 года
СБУ опубликовала доказательства сотрудничества Богуслаева с оккупантами, а трудовой коллектив обратился в его защиту.
Фото: liga.net A+A++
Событие:Президент корпорации «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, которого Служба безопасности Украины задержала 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, имеет российское гражданство с 2000 года. Об этом свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении журналистов программы «Схемы», сообщает Радио Свобода.
Детали и комментарии: Как говорится в расследовании, с момента обретения российского гражданства Вячеслав Богуслаев четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, что предусматривало получение доступа к государственной тайне.
Согласно выписке из системы АС «Роспаспорт», 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Паспорт гражданина Российской Федерации он получил спустя три дня после обращения.
«У Вячеслава Богуслаева также есть индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской Налоговой службы», – отмечают расследуемые.
Со времени приобретения гражданства РФ Богуслаев не только был руководителем корпорации «Мотор Сич», но и доверенным лицом кандидаты в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года избирался народным депутатом четырех созывов подряд и входил в состав парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и имел доступ к государственной тайне.
Сегодня СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО «Мотор Сич», подтверждающих его сотрудничество с врагом.
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«Даже после полномасштабного вторжения агрессора чиновник, ранее неоднократно избиравшийся народным депутатом от «партии регионов», продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села. При этом он выправлял». россии и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о «нацистах» в Украине и т.д.», – говорится в сообщении СБУ.
В АО «Мотор Сич» возмущены обвинениями и задержанием почетного президента Вячеслава Богуслаева, которого СБУ подозревает в государственной измене. На сайте компании появилось соответствующее обращение от имени трудового коллектива предприятия.
СБУ с 2019 года прослушивала президента «Мотор Сичи» Богуслаева и знала о его связях с РФ. Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, и имела доказательства его незаконных отношений с РФ и поставки двигателей для российских боевых вертолетов, что прямо запрещено украинским законом. Богуслаев обеспечивал и российскую авиацию, и экспортные поставки РФ», — говорится в сообщении.