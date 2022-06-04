Президент Франции призвал не оскорблять Владимира Путина
Эммануэль Макрон, несмотря на шквал критики, просит не отказываться от поиска дипломатических решений для завершения войны.
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Событие: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение. Об этом он сказал в интервью региональным газетам, опубликованном в субботу, сообщает «Европейская правда».
Детали и комментарии:«Мы не должны унижать россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами. Я убежден, что роль Франции – быть посредническим государством. Я думаю, и я ему сказал, что путин делает историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории».
44-летний Эммануэль Макрон пытался поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину в феврале. Его позицию неоднократно критиковали некоторые страны в Европе, поскольку они рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на путина. На прошлой неделе глава комиссии по международным делам парламента Эстонии Рийгикогу Марко Михкельсон осудил президента Макрона и канцлера Германии за переговоры с путином. «Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии невольно прокладывают путь новому российскому насилию, – отметил Рийгикогу Марко Михкельсон в Facebook. – 80-минутная беседа Макрона и Шольца с путиным неизбежно толкает к легитимизации угроз. для всего союзного пространства. Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и поскорее съездить в Украину».
читайте также: За 100 дней полномасштабной войны россия не достигла в Украине никакой стратегической цели, — Минобороны в военном и финансовом плане, но с начала войны Макрон не был в Киеве как другие лидеры ЕС, чего Украина хотела от него. Макрон сказал, что не исключает такой поездки. «Сегодня я ничего не исключаю, — цитирует La Figaro французского лидера. — Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И наконец сделать все, чтобы экспортировать из Украины зерновые». Он также сказал, что французская армия получит новые самоходные артиллерийские установки Caesar вместо отправленных для украинской армии. «Я просил наших промышленников ускорить производство вооружений, речь не только о пополнении наших запасов, но и об укреплении нашей независимости», — отметил Макрон.