Премьеру с Риммой Зюбиной представят в киевском театре Леси Украинки
Выступление показывает пропасть в отношениях родителей и детей.
Высказывание «Это все она» о пропасти в отношениях родителей и детей, которая является актуальной всегда.
В театре покажут спектакль о вечной проблеме понимания между поколениями в постановке режиссера Влады Белозоренко.
< >«Все это время я была в Киеве, рядом с вами. Теперь, когда мы наконец можем встречаться в театре, хочу пригласить вас на спектакли „Это все она“, которые мы с Олегом Коркушком будем играть на Новой сцене Театра Леси Украинки. Ценим каждый миг, который хоть на час возвращает нас к мирной жизни»,— приглашает Римма Зюбина.
«Это все она» — пропасть в отношениях родителей и детей, которая является актуальной всегда. Очень сегодня, когда проще скрыть свои переживания от реального мира. Ведь неизвестному другу по переписке можно рассказать что угодно. Однако реальная жизнь всегда догоняет. И правда о том, кто сидит по ту сторону монитора, может стать настоящим шоком.
Действующие лица и исполнители:
Она— Римма Зюбина
Ее сын— Олег Коркушко
Пьеса Андрея Иванова
Режиссерка—— Власть Белозоренко
Перевод— Агаты Линец
Художник-постановщик—Владислав Карашевский
Художник по костюмам — Юлия Зауличная
Музы — Власти Белозоренко
Драмы на одно действие.
Длительность 1 час. 20 мин.
Выступление идет на украинском языке
Когда: 10, 17, 24, 31 мая. Начало представлений в 17.00
Где: Национальный академический драматический театр им.Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5, Новая сцена
Стоимость билетов: 150 грн. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.
Также сегодня в столице покажут фильм о Мариуполе литовского режиссера, которого расстреляли в оккупированном городе.
< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»