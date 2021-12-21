Премьера, сменившая украинский кинематограф: знаменитая кинокомедия празднует 60-летие
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Фильм «За двумя зайцами» остается любимым для миллионов зрителей. Фото из открытых источников
21 декабря 1961 года в Киеве состоялся премьерный показ легендарной киноленты «За двумя зайцами», снятой по мотивам комедийной пьесы Михаила Старицкого. Киноленту сразу разобрали на цитаты, а главных героев ленты — Проню Прокоповну и Свирида Голохвостого воплотили в памятнике неподалеку от Андреевской церкви.
/strong>вспоминает самые интересные факты о любимой миллионами зрителей ленте, занимающей 17 строчку из 100 лучших украинских фильмов.
1. Ленту сняли на украинском языке на Киевской киностудии имени Александра Довженко, но фильм имел огромный успех, поэтому для показа на территории Советского Союза сделали российскую версию. После этого в прокате и телевидении транслировалась исключительно русскоязычная версия, долгие годы украинский оригинал считался потерянным: его нашли только в 2013 году в фильмофонде Мариуполя.
Фильм с иронией изображает жизнь Киева в конце XIX века. Фото из открытых источников
2. Режиссер киностудии Виктор Иванов мечтал экранизировать эту пьесу Михаила Старицкого, в основе которой лежит сюжет из произведения Ивана Нечуя-Левицкого «На Кожемяках» о цирюльнике Свириде Голохвостом, который мечтает разбогатеть. бегает за скромной красоткой Галей.
Идея фильма долго не воспринималась серьезно руководством, пока Иванов не предложил этот сценарий с целью сатирического изображения так называемых «стиляг» — молодежи, которая молодежи восхищалась западной культурой и американским стилем одежды.
3. Сначала главных героев должны были играть известные российские актеры Майя Булгакова и Николай Гриценко, но судьба решила по-другому: на главную роль Прони утвердили Маргариту Криницыну, которая случайно подменила во время репетиции коллегу, покорив режиссера органическим попаданием.
Маргарита Криницына и Олег Борисов в фильме «За двумя зайцами» Фото из открытых источников
По другой версии, актрису утвердили на роль Прони благодаря ее мужу — сценаристу Евгению Оноприенко, который также работал на киностудии Довженко.
Несмотря на то, что в кино актриса сыграла свыше 70 различных ролей, она навсегда будет ассоциироваться у зрителей исключительно с «Проней из пансиона», а после выхода этой ленты она почти 6 лет не играла новых ролей, вроде реже. >
4. В противоположность фактурной Маргарите Криницыной, на роль Голохвастова режиссер избрал известного театрального актера из Киевского театра русской драмы Олега Борисова — невысокого роста и худощавого. Роль цирюльника стала единственной комической ролью в кино известного актера, после этого режиссеры видели Олега Борисова преимущественно в трагическом амплуа.
Свирид Голохвастов-единственная комическая роль в кино актера Олега Борисова. Фото из открытых источников
5. Для создания образа Прони, Маргариту Криницыну гримили несколько часов. Чтобы сделать Проньку некрасивой, актрису намеренно искажали: заклеили зуб, напихали в нос орехов, чтобы стал выпуклым. По воспоминаниям актрисы, многие были удивлены, когда видели актрису в реальной жизни, некоторые вообще не могли поверить, как эта красивая женщина так искусно превратилась в «кислоглазую лягушку».
6. Большую часть сцен снимали в павильоне Киностудии Довженко, но некоторые эпизоды снимали на киевских улицах. Главной магистралью был Андреевский спуск – там сняли проезд в тележке на свадьбу, проход четверки ребят с гитарой. Также зрители с легкостью могут узнать пейзажи Подола, Контрактовую площадь, Владимирскую горку и другие известные киевские локации.
В фильме можно увидеть немало видов Подола. Фото из открытых источников
7. По воспоминаниям съемочной группы, наиболее хлопот им доставлял попугай, который долгое время провел на корабле, где матросы научили птицу плохим словам. Он часто совсем не хотел слушать команды режиссера и иногда вставлял свои реплики, чем испортил не один дубль, испытывая на прочность нервную систему режиссера. Поэтому, знаменитую фразу «Химка глупая» в фильме говорит вовсе не попугай, а сам Виктор Иванов, который к тому времени уже отчаялся услышать от птицы эту фразу…
8. Премьера ленты состоялась в непрестижном зале «Дарницкого клуба железнодорожников», сейчас Дарницком дворце культуры, на окраине Киева. неудачу и предусматривала ограниченный прокат и печать небольшого количества копий для показа в домах культуры и заводских клубах. Но успех ленты был потрясающим, хотя это не помешало советским критикам признать ленту худшим фильмом года.
Отца Прони воплотил несравненный актер Николай Яковченко. Фото из открытых источников
9. Отмечание на государственном уровне состоялось уже в годы Независимости: в 1999 году лента получает Государственную премию имени Александра Довженко: лауреатами станут актрисы Маргарита Криницына и Наталья Наум (Галя) и кинооператор Вадим Ильенов,
В тот же год главные герои фильма появились на Андреевском спуске. Архитектор памятника — Владимир Скульский, скульпторы — Владимир Щур, Виталий Сивко и Руслан Кухаренко. По традиции его часто посещают киевские молодожены, которые верят, что если потереть жука на спине Голохвастова и каблучка Прони, то сбудутся не только все желания, но и семейная жизнь сложится значительно счастливее, чем у главной пары. style=»text-align:justify;»>10. Осенью этого года, благодаря новейшим технологиям, посетители Андреевского спуска могли услышать возле скульптуры живой голос Прони Прокоповны, произносившей свои крылатые фразы. Вполне возможно, что в будущем, отзовется к киевлянам еще Свирид Петрович Голохвастов.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»