Премьера, обновленный балет и новые имена: что покажет Национальная опера в январе
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Национальная опера Украины. Фото: Борис Корпусенко
Первый месяц года в главном музыкальном театре столицы щедр интересными событиями. Репертуар театра должен удовлетворить самые взыскательные вкусы зрителей. «Вечера на хуторе возле Диканьки», а также дебютные выступления одаренных молодых артистов в текущем репертуаре театра. классики «Жизель» Адольфа Адана. В главных партиях прима-балерина Ольга Голица и Виталий Нетруненко. shhonbsppokazhe-nacionalna-opera-unbspsichni-ca3ce18.jpg» alt=»Премьера, обновленный балет и новые имена: что покажет Национальная опера в январе» />
Премьера спектакля «Каз : Kseniia Panchenko
13 января — премьера оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» в концертном исполнении. Спектакль возвращается в репертуар театра почти через столетие. В главных ролях зрители увидят ведущих артистов театра: Валентина Дитюка (Гофман), Анжелину Швею (Никлаус), Ольгу Фомичёву (кукла Олимпия), Татьяну Ганину (Джульетта), Тамару Калинкину (Антония) и проводной бас Тарас Штонда, который создаст в спектакле сразу 4 образа антагонистов. За дирижерским пультом — Николай Дядюра.
Елена Карандеева Фото: Национальная опера Украины
14 января — Два одноактных представления: опера Сергея Рахманинова «Алеко» и «Кармен-сюита» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина.
Оба спектакля будет дирижировать приглашенный маэстро: художественный руководитель дирижер камерного оркестра «Времена года», художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Музыка без границ» Дмитрий Логвин.
В партии Хозе в «Кармен-сюити» выступит премьер балета Евгений Светлица (Львовская Национальная опера имени Саломеи Крушельницкой), в главной партии страстной цыганки Кармен зрители увидят ведущую солистку театра Елену Карандееву
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Анастасия Шевченко в роли Мари Дюплесси. Фото: Национальная опера Украины
15 января — современный драматический балет «Дама с камелиями», созданный в 2014 году главой балетной труппы Анико Рехвиашвили на либретто дирижера-постановщика. В спектакле звучит музыка Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Иоганна Пахельбеля, Габриэля Форе, Эдуарда Элгара, Игоря Стравинского.
Главные роли у спектакле исполнят Анастасия Шевченко (Мари Дюплесси) и Ян Ваня (Писатель Александр).
Сцена из спектакля «Набукко» Фото: Национальная Украина
16 января— ранняя опера выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди«Набукко», принесшая молодому гению подлинную мировую славу, а знаменитый хор иудейских рабов «Va pensiero» стал в свое время настоящим символом объединения Италии.
С огромным успехом это представление выполняется в многих театрах мира, а в 2016 году спектакль триумфально вернулся к текущему репертуару коллектива.
Главные < strong>Геннадий Ващенко (Набукко), Оксана Крамарева (Абигаиль) и Сергей Ковнир (Дзаккариа). По дирижерскому пульту Николай Дядюра. unbspsichni-d8edbf9.jpg» alt=»Премьера, обновленный балет и новые имена: что покажет Национальная опера в январе» />
Сцена из комического балета «Свадьба Фигаро». Фото: Национальная опера Украины
18 января— представят волшебный комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, который на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у. В главных ролях Ольга Голица (Сюзанна) иНикита Сухоруков (Фигаро), Ирина Борисова (Графиня), Максим Белокриницкий (Керубино). Характерный образ темпераментной дамы Марцелины создаст Виталий Нетруненко.
Оксана Крамарева в роли Флории Тоски. Фото: Национальная опера Украины
21 января — Поклонники итальянской оперы смогут насладиться оперным шедевром выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини «Флория Тоска» по драме Викториена Сарду. В свое время, этот невероятно страстный и драматический сюжет был создан для выдающейся актрисы Сары Бернар и вдохновил итальянского композитора на создание оперного спектакля, являющегося одним из наиболее популярных в мире. Главные роли в спектакле исполнят Оксана Крамарева (Флория Тоска), Дмитрий Кузьмин (Каварадосси) иАлександр Мельничук(Барон Скорпиа). -c1fbb6b.jpg» alt=»Прем’ера, обновленный балет и новые имена: что покажет Национальная опера в январе» />
Тамара Калинкина и Руслан Танский в спектакле «Наталка Полтавка» Фото: Kseni 22 января — опера «Наталка Полтавка» Николая Лысенков музыкальной редакции Мирослава Скорика. В главных ролях Тамара Калинкина (Наталья), Сергей Скочеляс (Петр), Анжелина Швея (Терпелиха), Сергей Пащук (Возный).
23 января — балет-сказка «Снежная Королева» на музыку Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига, Жюля Массне в постановкеАнико Рехвиашвили и Алексея Баклана.
В роли Снежной королевы зрители увидят Анастасию Шевченко, в роли Кая и Герды молодых артистов Анастасию Гурскую и Андрея Гавришкива.
Наталья Мацак и Сергей Кривоконь в спектакле «Венский вальс». Фото: Национальная опера Украины
25 января—для поклонников музыки романтической Вены и невероятно одаренной династии композиторов Штраусов на сцене театра покажут романтическое представление «Венский вальс», которое более 20 лет является визитной карточкой киевской балетной труппы. В главных ролях Константин Пожарницкий (Франц), Юлия Кулик(Аннель), партию балерины Карлы исполнит прима Наталья Мацак.
спектакли «Травиата» Фото: Национальная опера Украины
26 января—знаменитая опера «Травиата» Джузеппе Верди, рассказывающая трогательную историю куртизанки Виолетты, тяжело больную туберкулезом, которая благородно отказывается от любви ради счастья сестры своей возлюбленной…
Партию Виолетты ближайшем спектакле исполнит Лилия Гревцова, ее любимого Альфреда—< strong>Дмитрий Иванченко, в роли его отца Жоржа Жермона — Александр Мельничук.
Сцена с представления «Дон Карлос».Фото: Национальная опера Украины
29 января — историческая опера-трагедия «Дон Карлос» Джузеппе < /strong>Верди о судьбе наследника Испанского престола, что не находит взаимопонимания с родным отцом — королем Филиппом II и страдает от безответной любви к юной жене.
В роли Дона Карлоса дебютирует на Киевской сцене Михаил Малафий (солист Львовской Национальной оперы).
Также в главных ролях: Оксана Крамарева (Елизавета Валуа) , Тарас Штонда (Великий Инквизитор), Геннадий Ващенко (Родриго ди Поза), Сергей Ковнир (Филипп II), Алла Позняк (Принцесса Эболи), Ольга Нагорная< /strong> (Ангел).
Тенор Михаил Малафий будет дебютировать в спектакле «Дон Карлос». Фото: Львовская национальная опера
30 января ценители балета увидят на сцене Национальной оперы Украины обновленный спектакль «Вечера на хуторе возле Диканьки».
Балет на музыку Евгения Станковича, изначально именуемый «Ночь перед Рождеством», был поставлен в 1993 году Виктором Литвиновым. В его основу положена одноименная повесть Николая Гоголя, которую в свое время использовали для своих опер Петр Чайковский («Башмачки»), Николай Римский-Корсаков ( «Ночь перед Рождеством»), Николай Лысенко («Рождественская ночь»).
В октябре 2015 года после более чем четырехлетнего перерыва балет снова вернулся на сцену театра уже под названием «Вечера на хуторе возле Диканьки».
По словам балетмейстера-постановщика спектакля, творческая группа решила изменить название балета, чтобы избавиться от «временной привязки» из-за ее «зимнего». окраски.
Сцена из спектакля «Вечера на Хуторе у Диканьки» Фото: Национальная опера Украины
И сейчас после двухлетней паузы в показаниях, которая дала возможность авторам пересмотреть и обновить костюмы, декорации, отшлифовать хореографию, зрители имеют возможность вновь погрузиться в мир фантасмагории.
«Большинство состава исполнителей также будет новым. Уверен, новыми будут и зрители, и критики, — отмечает балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов — так что гриф „обновления“, под которым спектакль снова появляется в репертуаре нашего театра, вполне справедливый».
По словам постановщиков, обновленное представление — один из лучших балетов, в котором сочетаются глубокие знания фольклора и классического танца, с ярко выраженными характерами, необычным прочтением сюжета, потрясающими комедийными и лирическими сценами.
Зрителей ожидает зрелищное представление, богатое народными обычаями и юмором. Наряду с картинами сельской Рождественской ночи с ее пением и весельем — фантастические образы нечистой силы, небесных звезд…
Подробную информацию о представлениях, полном составе исполнителей и билетов можно найти официальном сайте театра.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»