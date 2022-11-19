Премьер Великобритании анонсировал новую помощь Украине, а Шольц обратился с резким заявлением к Путину.
Западные партнеры продолжают оказывать Киеву поддержку в борьбе с российскими оккупантами.
Фото: Офис президента Украины A A+ A++
Событие:
Детали и комментарии:Сегодня в Киев впервые приехал премьер-министр Британии Риши Сунак и встретился с президентом Украины. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, во время встречи он обсудил с Сунаком «важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности». «С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов», – написал глава государства. Во время совместного брифинга Риши Сунак сказал, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь, пока она не получит мир и безопасность. Британский премьер объявил, что его страна дополнительно передаст украинцам 120 зенитных пушек, помощь в виде радиолокационных станций, а также гуманитарную помощь на 16 миллионов фунтов. В то же время Sky News пишет, что в целом Украина получит новый пакет помощи противовоздушной обороне на 50 миллионов фунтов, в котором будет 125 зенитных пушек и технологий противодействия иранским дронам-камикадзе, в том числе радары и средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Между тем, в течение последней недели дополнительную помощь Украине передала Германия. Это в частности, боеприпасы для реактивной системы залпового огня Mars II, говорится на сайте немецкого правительства. Кроме того, ВСУ получили от немецких партнеров три большегрузных тягача M1070 Oshkosh, 17 автомобилей для пограничной службы, запасные части для крупнокалиберного пулемета М2, 24 пулемета MG3 для бронированных эвакуационных машин, 116 полевых обогревателей, 0 электронных устройств для защиты от дронов и один вилочный погрузчик. читайте также: Херсонщина вышла на первое место в Украине по количеству предателей А канцлер Германии Олаф Шольц призвал Путина немедленно вывести войска из Украины, потому что ему не позволят забирать территории. Об этом говорится в заявлении должностного лица, которое приводит Spiegel. «Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией Украине», – обратился Шольц к кремлевскому диктатору. По его словам, ни одна страна не является чьим-то задним двором, и никто не имеет права забирать себе чужую территорию. А глава минобороны Канады Анита Ананд озвучила детали последнего транша военной поддержки Киеву. «Канада предоставит Украине около 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи и продолжит свою обучающую миссию в Соединенном Королевстве в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года», – сообщила она на заседании контактной группы по обороне Украины.
Детали и комментарии:Сегодня в Киев впервые приехал премьер-министр Британии Риши Сунак и встретился с президентом Украины. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, во время встречи он обсудил с Сунаком «важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности».
«С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов», – написал глава государства.
Во время совместного брифинга Риши Сунак сказал, что Великобритания будет продолжать оказывать Украине помощь, пока она не получит мир и безопасность. Британский премьер объявил, что его страна дополнительно передаст украинцам 120 зенитных пушек, помощь в виде радиолокационных станций, а также гуманитарную помощь на 16 миллионов фунтов.
В то же время Sky News пишет, что в целом Украина получит новый пакет помощи противовоздушной обороне на 50 миллионов фунтов, в котором будет 125 зенитных пушек и технологий противодействия иранским дронам-камикадзе, в том числе радары и средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.
Между тем, в течение последней недели дополнительную помощь Украине передала Германия. Это в частности, боеприпасы для реактивной системы залпового огня Mars II, говорится на сайте немецкого правительства. Кроме того, ВСУ получили от немецких партнеров три большегрузных тягача M1070 Oshkosh, 17 автомобилей для пограничной службы, запасные части для крупнокалиберного пулемета М2, 24 пулемета MG3 для бронированных эвакуационных машин, 116 полевых обогревателей, 0 электронных устройств для защиты от дронов и один вилочный погрузчик.
читайте также: Херсонщина вышла на первое место в Украине по количеству предателей А канцлер Германии Олаф Шольц призвал Путина немедленно вывести войска из Украины, потому что ему не позволят забирать территории. Об этом говорится в заявлении должностного лица, которое приводит Spiegel.
«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией Украине», – обратился Шольц к кремлевскому диктатору.
По его словам, ни одна страна не является чьим-то задним двором, и никто не имеет права забирать себе чужую территорию.
А глава минобороны Канады Анита Ананд озвучила детали последнего транша военной поддержки Киеву.
«Канада предоставит Украине около 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи и продолжит свою обучающую миссию в Соединенном Королевстве в рамках операции UNIFIER до конца 2023 года», – сообщила она на заседании контактной группы по обороне Украины.